CONVENCION PP. RAJOY PIDE APROBAR LOS PRESUPUESTOS GENERALES PORQUE “ESPAÑA NO SE PUEDE PARAR”

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, pidió este domingo aprobar los Presupuestos Generales del Estado que ha elaborado para 2018 con el argumento de que “España no se puede parar” y confesó que son los que le “hubiera gustado hacer en 2012” cuando llegó por primera vez a La Moncloa pero no pudo porque heredó un país “al borde de la quiebra”.



Rajoy lanzó este mensaje durante la clausura de la Convención Nacional que el Partido Popular ha celebrado en Sevilla este fin de semana, que inicialmente tenía como objetivo que los ministros vendieran las bondades de los Presupuestos Generales del Estado que el Consejo de Ministros aprobó en plena Semana Santa pero que ha acabado solapada por la crisis política del Máster de Cristina Cifuentes.

Lamentó que otros partidos políticos “no quieren hablar” del crecimiento de la economía ni de la creación de medio millón de empleos por año, pues “no le dan importancia”. “Yo, sí”, enfatizó por dos veces. “Ahora parece que estos datos se han convertido en una costumbre porque hace unos años la costumbre era justo la contraria”.

El jefe del Ejecutivo reivindicó que estos Presupuestos “son los de mayor gasto social en muchos años” y prevén la creación de al menos 475.000 puestos de trabajo en este ejercicio después de cuatro años consecutivos en los que el paro se reduce a medio millón de personas por año.

“¿Imagináis lo que estarían diciendo esa colección de parlanchines si ellos hubieran hecho solo la mitad? Llenarían España de cartelones”, bromeó como dardo contra la oposición y crítica soterrada a Ciudadanos. “Yo creo que se acabaría el incienso para tanto botafumeiro y no habría medallas para todos”.

Rajoy advirtió de que el único riesgo que corre España sería detener el país y “volver a las políticas que provocaron la mayor crisis económica”. Recordó el “pasado temerario” y alertó del riesgo de que vuelva un “presente fugaz que no ofrece ningún futuro a los españoles”. “Nosotros vamos a seguir perseverando en una política económica que se ha demostrado buena para España y los españoles”, contrapuso.

MEJORAS PRESUPUESTARIAS

Rajoy expuso que los Presupuestos Generales que ha presentado el Gobierno reducen el Impuesto sobre la Renta a 13 millones de españoles, incluye una subida salarial para los funcionarios, equipara el sueldo de policías y guardias civiles a los de los cuerpos autonómicos, incrementa el Salario Mínimo Interprofesional y aumenta las pensiones.

“Son unos presupuestos solidarios y equitativos que procuran atender a las personas y a quienes peor lo han pasado” durante los años de crisis, a la vez que apuestan por la inversión “como motor de empleo”. Sólo en Andalucía, destacó como respuesta a los reproches del PSOE, la inversión del Estado crece un 27%. “Si se hubiera reducido un 27% ya es que ni aparezco”, ironizó.

Frente a las propuestas económicas del Ejecutivo, Rajoy criticó que “otros prefieren cultivar la memoria histórica y crear un estado federal”. Añadió que “es peligroso retroceder” y apuntó que “España necesita más que nunca al PP porque España no se puede parar porque tenemos que ganar el futuro y eso se consiguen manteniendo las políticas que funcionan y no dar marcha atrás”.

También habló de financiación autonómica para denunciar que el sistema que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero tuvo el voto en contra del PP entonces y ahora no gusta a las propias comunidades socialistas, lo cual es “verdaderamente notable”. Volvió a lanzar un guiño al PSOE para llegar a un acuerdo pero confió en contar con el respaldo de la dirección federal y de sus barones en este propósito, “y no sólo de una parte” de ellos.



