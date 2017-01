ERREJÓN PIDE QUE LA CONVALECENCIA DE FERNÁNDEZ DÍAZ NO SE UTILICE PARA “OBSTACULIZAR” UNA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, reclamó este jueves que la convalecencia del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz no se utilice como “excusa” para “obstaculizar” la creación de un comisión de investigación parlamentaria por el supuesto uso partidista de recursos institucionales.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Errejón recordó que el Pleno acordó el pasado mes de septiembre crear esa comisión de investigación pero aún no ha habido ningún avance para comenzar los trabajos de manera efectiva. Ese supuesto uso partidista de recurso institucionales fue denunciado por los nacionalistas catalanes a raíz de la publicación de conversaciones entre Fernández Díaz y el exjefe de la Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. En la votación sobre la creación de la comisión de investigación el PP se quedó solo con sus votos en contra.

El dirigente de Podemos puso de manifiesto que la creación de dicha comisión es “incómoda” para el Gobierno, ya que permitiría constatar si se utilizaron funcionarios públicos para “fabricar montajes” u “hostigar a fuerzas políticas que no les gustaban”.

Ante las continuas preguntas que su formación ha realizado para conocer los motivos del retraso en la constitución de dicha comisión, Errejón explicó que tanto el PP como el PSOE se han remitido a responder la conveniencia de esperar a la recuperación de Fernández Díaz antes de comenzar los trabajos.

Subrayó la necesidad de “desligar el estado personal del ministro” de las “prácticas irregulares” que pudieron cometerse en su etapa al frente de Interior. “ No estamos juzgando o evaluando a una persona sino una práctica institucional que, de llevarse a cabo, necesariamente implicaba a muchos responsables públicos y a muchas autoridades”, exclamó.

Por todo ello, Errejón reclamó que la comparecencia de Fernández Díaz “no se utilice como excusa para obstaculizar la constitución de la comisión de investigación”. Desde su punto de vista, este “no es un caso más de corrupción sino uno que afectaría (de confirmarse) a la salud de la democracia”.

Señaló la conveniencia de “respetar la convalecencia de cualquiera” pero, añadió, que esa comisión no es sólo sobre Fernández Díaz, que no era un “señor todopoderoso”, ya que ese presunto mal uso de las instituciones podía conocerlo más gente del Gobierno.

Añadió que no es competencia de la Mesa constituir una comisión que ya está aprobada sino que sólo hace falta el acuerdo de los grupos parlamentarios para ponerla en marcha. Todo es problema, dijo Errejón, de una “estrategia de dilación” por parte del PP, PSOE y Ciudadanos.

