CATALUÑA. IGLESIAS, CONTRARIO A UNA INDEPENDENCIA UNILATERAL, DICE QUE SERÍA UNA “DESGRACIA” LA APLICACIÓN DEL 155

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reconoció este martes que está “muy preocupado” por la situación en Cataluña y advirtió que si no se pone el “freno de mano, España y Cataluña puedan avanzar hacia un terreno de excepcionalidad, que sería una desgracia para la democracia española”.

En los pasillos del Congreso, el líder de Podemos indicó que “sería bueno” que no se produjera una declaración unilateral de independencia por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y, al mismo nivel, dijo que sería “fundamental” que el Gobierno no cometiera la “irresponsabilidad” de aplicar el artículo 155 de la Constitución. A su juicio, esa medida supondría “destruir un sistema de libertades que a nuestros padres y abuelos costó mucho traerlos”.

Para Iglesias, el diálogo hay que “defenderlo siempre”, por lo que insistió en que la “única solución viable” para resolver este “conflicto” pasa por un referéndum pactado y con garantías. Y añadió que lo que diga hoy Puigdemont “no puede tener muchos efectos”.

“No estamos a favor de ninguna declaración unilateral de independencia, no sería legítimo, pero, al mismo tiempo, lo que pretende hacer el Partido Popular apostando por los encarcelamientos y la supresión de la autonomías y las libertades en Cataluña, que llevaría de facto a España a una situación de estado de excepción, sería una desgracia", expresó.

