CONTAMINACIÓN. ESTE SÁBADO TAMPOCO SE PODRÁ APARCAR EN ZONA SER NI SUPERAR LOS 70 KM/H EN LA M-30 Y LOS ACCESOS

El Ayuntamiento de Madrid mantendrá durante este sábado la prohibición de aparcar en zona SER a los no residentes y de superar los 70 km/h en la M-30 y las carreteras de acceso a Madrid en su parte interior a la M-40 debido al episodio de alta contaminación que vive la ciudad.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, firmó esta mañana el decreto que mantiene para el sábado las restricciones previstas en el llamado 'Escenario 2' del Protocolo para Episodios de Alta Contaminación, debido a que se mantienen los niveles de dióxido de nitrógeno que obligaron a establecerlas.

La prohibición de aparcar en Zona SER a los no residentes estará vigente de 9.00 a 15.00 horas, el horario en que rige el estacionamiento regulado los sábados. Los parquímetros no expenderán tickets.

En cuanto a la limitación de la velocidad, que el sábado se establecerá por tercer día consecutivo, afecta a todos los vehículos que circulen por la M-30 y a los dos sentidos de todas las carreteras de acceso a la ciudad en su tramo comprendido entre ésta y la M-40.

Mañana, antes del mediodía, el Ayuntamiento informará si para el domingo se levantan todas las restricciones, se mantienen o se añade la prohibición de que accedan a la almendra central los vehículos de matrícula par (el domingo 15 es impar), lo que ocurriría si los niveles de contaminación se mantienen y obligan a pasar al llamado 'Escenario 3'.

