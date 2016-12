CONTAMINACIÓN. EL PP CRITICA LAS RESTRICCIONES PORQUE NO DAN RESULTADO Y "GENERAN PROBLEMAS A GENTE QUE NO TIENE LA CULPA"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, criticó este miércoles que el Ayuntamiento de Madrid tome medidas de restricción del tráfico “que no han dado un gran resultado” y que “generan problemas a gente que no tiene la culpa de lo que sucede” y sólo tienen “la desgracia de que no viven en Madrid pero trabajan en Madrid”.

Hernando se pronunció así en rueda de prensa posterior a la reunión del Grupo Parlamentario Popular cuando se le preguntó por la decisión del Ayuntamiento de prohibir aparcar a los no residentes dentro de la M-30 y mañana la circulación en ese espacio a los vehículos con matrícula par.

El portavoz del PP se mostró más partidario de “promover el uso del transporte público”, en lugar de “estas viejas medidas que no han dado gran resultado” y suponen “un problema para el acceso al empleo de muchas personas que tienen la desgracia de que no viven en Madrid pero trabajan en Madrid”.

“Eso genera problemas a gente que no tiene la culpa de lo que sucede y de que no haya otro tipo de alternativas que a mí me parecen más sensatas”, insistió Hernando, que relativizó su opinión recordando que él no es alcalde de la capital sino que sólo fue concejal en Guadalajara, pero concluyó indicando que se trata de “una cuestión de sentido común”.

