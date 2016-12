CONTAMINACIÓN. POLICÍAS ADVIERTEN DE QUE ES DELITO ALTERAR LA MATRÍCULA PARA EVITAR RESTRICCIONES DE TRÁFICO

Alterar la matrícula para evitar restricciones a la circulación como las anunciadas para este jueves en Madrid es un delito y puede conllevar hasta pena de prisión, según recordó hoy el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosio.

Cosio, en declaraciones a Servimedia, se refería así a la posibilidad de que algún conductor, para poder circular este jueves por Madrid, alterase la matrícula de su coche para convertirla en impar, por ejemplo con algún tipo de adhesivo. El Ayuntamiento de la capital anunció hoy que mañana sólo podrán circular por la ciudad los vehículos con matrícula impar, por lo que no podrán hacerlo los que la tienen par.

En este sentido, el portavoz del SUP advirtió de que “si alguien altera la numeración o la placa de identificación de un coche, estaríamos ante la comisión de un delito” por falsedad documental.

Según el Código Penal, la falsificación de un documento oficial, como es matrícula, puede conllevar una pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses. También se castiga el tráfico de matrículas falsificadas.

Al mismo tiempo, sobre la medida tomada por el Ayuntamiento de Madrid de restringir la circulación de coches con una dterminada matrícula por la alta contaminación, el SUP dijo que "este tipo de medidas son necesarias, pero, como sucedió con la ley antitabaco, no se pueden tomar de un día para otro, porque están ocasionando muchos trastornos en la circulación y daños económicos también”.

Además, Cosio manifestó que “hay que pensar más a largo plazo” para prevenir este tipo de circunstancias y así no provocar tantos inconvenientes a la población.

