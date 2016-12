CONTAMINACIÓN. C´S PIDE MEDIDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO Y NO SOLO PROHIBICIONES "CORTOPLACISTAS"

La dirección de Ciudadanos reclamó este jueves medidas a medio y largo plazo para reducir la contaminación en Madrid y no solo prohibiciones para circular que son "cortoplacistas" y que no resuelven el problema.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, reconoció que ante un "problema grave" como es un pico de contaminación en la ciudad "hay que tomar medidas".

Sin embargo, denunció que se están tomando medidas "cortoplacistas" cuando el problema ya está sobre la mesa y se opta por "lo más fácil", que es restringir la circulación pero sin iniciativas a medio y largo plazo para reducir la contaminación.

Esas medidas, aseguró, pueden resolver "un día o una semana complicada" pero si no se hacen otras cosas habrá que estar "siempre así, dependiendo del anticiclón" para dictar o no prohibiciones que limitan la vida de los ciudadanos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso