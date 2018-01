EL CONSULADO ESPAÑOL TRABAJA CON LA EMBAJADA ECUATORIANA EN LIMA EN EL CASO DE LA ESPAÑOLA DESAPARECIDA

Google Plus

El Consulado español en Lima está trabajando en coordinación con la Embajada de Ecuador en Perú en el caso de Nathaly Salazar, española de origen ecuatoriano desaparecida en Cuzco.



Según informaron a Servimedia fuentes diplomáticas, el Consulado General de España está siguiendo la evolución de la situación y se encuentra en permanente contacto con la familia de la desaparecida y con las autoridades peruanas. En estas tareas también está colaborando el vicecónsul honorario de España en Cuzco, Carlos Somorcucio.

Las mismas fuentes explicaron que el consulado está trabajando en coordinación con la Embajada de Ecuador en Perú y que ya se tiene constancia de que los familiares de la mujer han presentado una denuncia por su desaparición, lo que contribuirá a facilitar los trabajos que desarrollen las autoridades españolas destacadas en el país andino.

Nathaly Salazar, de 28 años y residente en Valencia, se encontraba de vacaciones en Cuzco cuando se dejaron de tener noticias de ella. Lo último que su familia sabe de ella, según explicó su hermana Tamara en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, es que “preguntó en el hostal por esa zona arqueológica” –en referencia a Moray- pero apuntó que “en las últimas imágenes se ve que está caminando, que no coge ningún taxi ni autobús para ir hasta allí”.

La hermana de la joven desaparecida se mostró preocupada porque “no hay ningún indicio de dónde puede estar, nadie sabe nada de ella”, y afirmó que teme que “algo malo le haya podido pasar, porque nos dicen que en esa zona hay muchos desprendimientos y el tiempo está muy mal, pero queremos tener información”.

También subrayó que en un primer momento las autoridades locales no querían iniciar una investigación porque “en esas zonas hay sitios de poca cobertura y muchos turistas luego acaban apareciendo”, pero observó que “la excursión en esa zona es de un día y tendría que haber vuelto. Sus cosas están en el hostal y no se llevó nada”.



