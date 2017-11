PASTOR PREVÉ CONSTITUIR EL MIÉRCOLES DE LA PRÓXIMA SEMANA LA COMISIÓN IMPULSADA POR EL PSOE

Google Plus

- Solo PP, PSOE y Ciudadanos han confirmado quiénes serán sus representantes en esa comisión. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, prevé constituir el miércoles de la próxima semana la comisión de diálogo sobre la reforma territorial impulsada por el PSOE, en la que, además de los socialistas, en principio solo estarán el PP y Ciudadanos.

Lo confirmó la propia Pastor en los pasillos del Congreso, sin especificar si los grupos parlamentarios que no han dado nombres para integrarse en ella podrán incorporarse más adelante.

La pasada semana, antes de que concluyera el plazo para ello, el PNV confirmó que no va a presentar "de momento" nombres para participar en esa comisión. Antes, los nacionalistas vascos habían propuesto sin éxito que se prorrogara "sine die" la constitución de esa comisión argumentando que ahora no se da el clima adecuado para abordar ese debate, debido a la situación en Cataluña y a la convocatoria de elecciones.

Desde el PSOE respondieron que es el PNV quien tiene que explicar por qué reclaman diálogo pero se desmarcan del único foro parlamentario creado para intercambiar puntos de vista sobre la reforma territorial.

Con la decisión del PNV confirmada, solo el PSOE, PP y Ciudadanos han comunicado quiénes serán sus representantes en esa comisión, aunque los socialistas están "convencidos" de que los demás "terminarán" sumándose.

El PNV ya había mostrado sus recelos semanas atrás, alertando de que su adhesión se complicaría más aún si se aplicaba el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El deseo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, era implicar a la formazión jetzale en esa comisión, incluso cediéndole la presidencia.

Sin embargo, el PNV ha mantenido su escepticismo acerca de la finalidad y la utilidad de esta comisión que pretende el diálogo, evaluación y modernización del modelo territorial de forma previa a una futura subcomisión que aborde la reforma de la Constitución.

A pesar de la ausencia de los partidos nacionalistas y de Podemos, el PSOE dejó claro que la comisión echaría a andar en todo caso, y confirmó que la vicesecretaria general, Adriana Lastra, será quien lleve el peso del partido en ese foro.

Los socialistas han propuesto seis bloques para debatir en esta comisión: balance del modelo autonómico, ordenación de competencias, nomenclatura de las comunidades autónomas, análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, financiación autonómica y autonomía Local.

En el PP será su coordinador general, Fernando Martínez- Maillo, quien lidere la representación del partido en la comisión. La previsión es que los trabajos duren seis meses para dar paso después, según los planes del PSOE, a la subcomisión encargada de plantear la reforma de la Constitución.

