CATALUÑA. EL CONSTITUCIONAL NO DECIDIRÁ ESTE MIÉRCOLES SI SUSPENDE LA LEY DEL REFERÉNDUM

El Pleno del Tribunal Constitucional no decidirá este miércoles sobre el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno contra la tramitación de la Ley del Referéndum en el Parlamento de Cataluña.

Fuentes del Constitucional informaron a Servimedia de que el escrito del Gobierno se encontraba ya a las 16.00 horas de hoy en el Tribunal, después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo anunciara en una rueda de prensa pasadas las 14.00 horas.

Desde el órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna se explicó que el Pleno que celebraba esta mañana el Constitucional levantó la sesión al mediodía, por lo que la cuestión de la Ley del Referéndum no se tratará este miércoles. Además, debe hacerse una “tramitación burocrática” previa para analizar este asunto, por lo que está por ver si esta cuestión es analizada mañana por los magistrados.

Deberán pronunciarse sobre el incidente de ejecución presentado por el Ejecutivo. Sáenz de Santamaría explicó, en su comparecencia en La Moncloa, que se había dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para recurrir que la Mesa de la Cámara catalana tramitara este miércoles la norma sobre la consulta independentista del 1 de octubre aunque contraviene una resolución anterior del Constitucional.

BORRADOR PARA EL PLENO

La vicepresidenta también anunció que se había dado instrucciones para pedir a los magistrados que tomen declaración a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán para que se estudien eventuales responsabilidades penales por tramitar una norma que se les advirtió que era ilegal.

A este respecto, desde el Constitucional se indicó que el escrito del Gobierno está desde pasadas las 16.00 horas en este tribunal, que estuvo reunido minutos en un Pleno ordinario.

No obstante, la sesión del Pleno se levantó hacia las dos de la tarde y para analizar la petición del Ejecutivo sobre la Ley del Referéndum del 1 de octubre en Cataluña hay que hacer un “trámite burocrático” previo. Esto incluye un estudio del escrito y elaborar un borrador que se someta al Pleno de los magistrados.

A partir de este borrador es cuando los integrantes del Constitucional deberán elaborar una resolución, que, en caso de asumir las tesis del Gobierno, supondrá la suspensión de la normativa con la que Carles Puigdemont quiere celebrar la consulta independentista.

