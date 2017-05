PSOE. MORENO CONSTATA QUE DÍAZ “YA NO ILUSIONA NI SIQUIERA A LOS SUYOS” Y LE ADVIERTE DE QUE ANDALUCÍA NO ES “SEGUNDO PLATO”

- Cree que la victoria de Sánchez y la falta de acuerdos podrían llevar a un adelanto electoral. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, consideró hoy que la derrota de Susana Díaz en las primarias socialistas demuestra que “ya no ilusiona ni siquiera a los suyos” y le advirtió de que Andalucía no puede convertirse en un “segundo plato” y mucho menos en las “sobras” de sus ambiciones políticas.

Moreno hizo estas consideraciones antes de acudir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP convocada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, horas después de que Pedro Sánchez se impusiera en las primarias socialistas de este domingo.

El líder del PP de Andalucía valoró que Díaz “perdió” ayer de golpe esa imagen de “triunfadora” que proyectaba y reconoció que a partir de este momento “se ponen las cosas complicadas” en la autonomía de la que es presidenta.

“Estoy convencido de que se va a enrocar, no le queda otra alternativa”, sentenció, antes de incidir en que Díaz puso “toda la ilusión, fortaleza y potencia en esta gran ambición personal y ha sido contundentemente derrotada”.

Pese a dar por seguro que Díaz se cobijará bajo el paraguas del PSOE andaluz, advirtió de que “no lo va a tener fácil”, ya que Sánchez también tiene un número “importante” de seguidores en Andalucía “y ha demostrado que el discurso de Díaz ya no sintoniza con la realidad del conjunto del PSOE en España”.

En el plano nacional, mostró su preocupación por no saber “qué versión” de Sánchez saldrá a la luz tras su victoria, puesto que “ha cambiado de muchos perfiles y se ha ido reinventando”. En cualquier caso, constató que el líder socialista representa el polo más izquierdista del PSOE.

Por ello, reconoció que es “previsible” que no haya mucha voluntad de acuerdo con el Gobierno por su parte. “Y todo eso puede generar muchas cosas, desde un adelanto electoral a una situación compleja en términos políticos en el propio Congreso de los Diputados”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso