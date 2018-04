CATALUÑA. TARDÀ CONSIDERA UN “SINSENTIDO” QUE SE COMPAREN LAS “ACCIONES DE PROTESTA” DE LOS CDR CON LA ‘KALE BORROKA’

Google Plus

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, restó importancia este martes a las “acciones de protesta” de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y consideró un “sinsentido” que sus acciones se lleguen a comparar con la ‘kale borroka’.



El parlamentario de Esquerra dijo entender, en los pasillos de la Cámara Baja, los actos que vienen desarrollando los CDR en Cataluña teniendo en cuenta la “anomalía” que se vive en la sociedad catalana, “que no tiene parangón en las sociedades avanzadas” y que está “poniendo en jaque la normalidad del reino de España”.

Insistió en que el sector independentista de Cataluña está “sufriendo” una “campaña propagandística” propia de “regímenes totalitarios”. De este modo, resto importancia a las “acciones de protesta” que están desarrollando en los últimos días los CDR y lamentó que se lleguen a comparar con la ‘kale borroka’. “Me parece que es un sinsentido que alcanza el ridículo”, sostuvo.

Por otro lado, consideró dentro de lo previsto que la Fiscalía alemana haya solicitado que se tramite la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos y la petición para que éste siga en prisión. Tardà dijo que esperarán a la decisión del juez instructor en un proceso que se prevé largo y que se puede alargar hasta dos meses.

Reivindicó “conquistar la batalla del sentido común” e insistió en que los resultados electorales del 21 de diciembre otorgaron “una coronación de fuerza” al independentismo.

Asimismo, manifestó la necesidad de crear un gobierno en Cataluña “cuanto antes mejor”, pero recordó que ERC obtuvo menos votos que Junts Per Catalunya en los comicios de diciembre, por lo que corresponderá a los convergentes “decidir cuál es el candidato” para presidir la Generalitat.

Desde que Jordi Turull perdiera la primera votación de investidura en el Parlament y no pudiera someterse a una segunda por estar en prisión, se abre un periodo de dos meses –hasta el 22 de mayo- para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, nombre a un nuevo candidato.



