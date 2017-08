PODEMOS CONSIDERA TRAS LA RENUNCIA DE TREVÍN QUE HACE FALTA RENOVAR LA POLÍTICA REPRESENTATIVA

- Esperan que esta renuncia, que se une a la de Eduardo Madina, no interfiera en su entendimiento con el PSOE en el Congreso. La dirección de Podemos consideró este martes que “hace falta renovar la política representativa en este país” e indicó que la política no debe ser una “profesión”, sino una labor que se ejerza en “periodos cortos de tiempo”.

La diputada de Podemos por Asturias Sofía Castañón aseguró a Servimedia que quiere pensar que la renuncia del histórico socialista Antonio Trevín, que anunció este martes que deja su escaño en el Grupo Parlamentario Socialista, se debe a motivos personales y no a desavenencias que pueda tener con el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

No obstante, el propio Trevín confesó hoy en un comunicado que no comparte la línea marcada por el nuevo líder, aunque puntualizó que por “lealtad” a su partido seguirá defendiendo su posición política, más cercana a la de Susana Díaz.

Castañón explicó a esta agencia que celebra que Trevín abandone su acta, dado que empezó en política como alcalde de Llanes en 1983, año en el que nació esta parlamentaria asturiana.

Tras afirmar que “hace falta renovar la política representativa en este país” y “no entenderla como una profesión”, esperó que tras esta renuncia no se produzcan cambios en la mesa de negociación entre PSOE y Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, después de que ambas formaciones acordaran tener en el Parlamento una interlocución preferente.

Asimismo, subrayó que Podemos ha de “entenderse” con los socialistas de Pedro Sánchez para “encontrar consensos” y armar una alternativa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

