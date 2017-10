CATALUÑA. LA AUGC CONSIDERA “PROPORCIONADA” LA ACTUACIÓN POLICIAL, PERO HABRÍA PREFERIDO UNA SOLUCIÓN POLÍTICA

Google Plus

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, calificó hoy de “proporcionada y con mucha profesionalidad” la actuación policial ante el referéndum de Cataluña, pero matizó que le habría gustado que “esto, que es un conflicto político, se hubiera resuelto por mediación del diálogo”, y que no hubieran tenido que intervenir.

Así valoró lo ocurrido ayer en declaraciones a Servimedia, en las que admitió que intervenir “ejerciendo la violencia legítima del Estado” es la misión de los Cuerpos de Seguridad, pero puntualizó que los agentes, de los que recordó que “arriesgan su integridad” y “responden subsidiariamente” si hay acciones judiciales contra ellos, prefieren “el otro lado”: el de quien “auxilia, rescata, informa y defiende derechos”.

“Nos hubiera gustado que esto, que es un conflicto político, se hubiera resuelto por mediación del diálogo y no que la falta de acuerdo haya obligado a actuar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, subrayó, pues la intervención fue sólo “la manifestación de la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas”.

Con todo, Fernández cree que la actuación en los colegios electorales fue “proporcionada y con mucha profesionalidad”, como lo demostraría el que sólo resultaran heridos graves dos manifestantes, uno de ellos por un infarto y el otro por el impacto de una pelota de goma en un ojo. “Ayer no sabíamos cómo iba a terminar el día”, dijo.

