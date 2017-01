EL PP CONSIDERA “INCLUSO POSITIVO” QUE “LA LABOR DEL GOBIERNO Y LA ORGÁNICA VAYAN ACOMPASADAS”

Google Plus

- “Corresponde a Rajoy decidir si la limitación de mandatos en su caso, como presidente del Gobierno, ya la va a aplicar o no”. El Partido Popular afirmó este lunes que “a veces es incluso positivo que la labor del Gobierno y la orgánica vayan acompasadas” siempre y cuando se tenga el “tiempo suficiente” para ambas ocupaciones y volvió a insistir en que es “compatible” el desempeño de una función en institucional y otra en el propio partido.

Así lo expresó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité Ejecutivo que presidió Mariano Rajoy y sirvió para fijar el reglamento interno y el horario del XVIII Congreso Nacional que se celebrará en Madrid del 10 al 12 de febrero.

Casado hizo estas consideraciones preguntado por el debate interno de cara al cónclave nacional, que se ha centrado en buena parte en torno a la acumulación de cargos, la limitación de mandatos y el sistema de elección del presidente del partido.

Una de las principales incógnitas es si María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa, seguirá como secretaria general del PP. Sobre la compatibilidad de cargos, Casado hizo hincapié en que existe “en cuanto al desempeño de una función orgánica y una institucional”.

Además, dijo que quienes las personas que han compaginado cargos en la dirección nacional del PP lo han hecho “con absoluta brillantez y sin abandonar sus responsabilidades”. “A veces, es incluso positivo que la labor del Gobierno y la orgánica vayan acompasadas”, apostilló.

Algo que supeditó al “esfuerzo” y el “tiempo” del que se pueda disponer para ambas ocupaciones. En cualquier caso, el vicesecretario popular recordó que habrá “alguna enmienda” en este sentido y, en ese caso, se analizará y en última instancia “dependerá de los compromisarios”.

Casado aseguró que Rajoy no dio esta mañana ningún tipo de pista sobre la lista que le acompañará al Congreso Nacional, en el que él es el único candidato. Será en el propio Congreso cuando Rajoy desvele la incógnita sobre Cospedal, pero este posible nombramiento y otros que pueda hacer el líder del partido no serán ratificados hasta el Comité Ejecutivo Nacional que se celebrará el domingo 12 de febrero a las 10 de la mañana.

LIMITACIÓN DE MANDATOS

Por otro lado, remarcó que la limitación de mandatos, tal y como ha dicho el propio Rajoy, es “más propia de sistemas presidencialistas”, pese a que fue uno de los compromisos adquiridos con Ciudadanos. “Pero también es verdad que nosotros debemos cumplir con los compromisos a los que hemos llegado con otras formaciones políticas, aunque esas formaciones ya han dejado claro qué compromisos no son retroactivos”.

“Corresponde a Rajoy decidir si la limitación de mandatos en su caso, como presidente del Gobierno, ya la va a aplicar o no”, aseveró Casado, para quien “quedan muchos años para que ese debate tenga efecto”.

PRIMARIAS

Casado subrayó que el Congreso ha de ser “participativo” y, por ello, recalcó que “todas” las propuestas son “bienvenidas”, incluida la enmienda del PP de Cristina Cifuentes para ahondar más en la participación de los militantes. “No hay ningún problema y toda aportación será debatida, transaccionada o votada”.

En cuanto al modelo de primarias, hizo hincapié en que el PP parte de la base de que el actual sistema de compromisarios “es tan democrático” como el resto de modelos, más aún si cabe porque es el sistema de elección del presidente del Gobierno de España. “La Ponencia de Estatutos aumenta la participación permitiendo que todos puedan votar en urna”, arguyó.

El Comité Ejecutivo de este lunes sirvió para aprobar el Reglamento Marco del XVIII Congreso y el borrador de horario. Según lo acordado, el cónclave dará comienzo el viernes 10 de febrero; las ponencias se debatirán el sábado por la mañana, salvo la Política y Estatutos que se desarrollará el viernes por la tarde; y las votaciones a la lista del candidato se producirán el sábado por la tarde. La jornada de clausura será el domingo por la mañana, después de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional.

También se aprobaron las fechas en la que se celebrarán los congresos regionales, una vez acabado el nacional. De tal forma, Murcia, Andalucía, País Vasco, Madrid y Canarias lo celebrarán el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo; Cataluña, Baleares y Extremadura el 24, 25 y 26 de marzo y Castilla y León, Castilla-La Macha, Comunidad Valenciana y La Rioja el 31 de marzo y 1 y 2 de abril. Así, el periodo congresual del PP deberá estar concluido en el primer semestre de 2017.

