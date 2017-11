AZNAR CONSIDERA UNA "IDIOTEZ" LA POLÉMICA SOBRE LA CAMISETA DE ESPAÑA Y CREE QUE "ALGUIEN NOS LA PODÍA HABER AHORRADO"

El expresidente del Gobierno José María Aznar considera que la polémica que ha suscitado la nueva camiseta de la Selección española de fútbol, que incluye una franja azul que se asemeja al morado de la bandera republicana, es una "idiotez" y afirmó que "alguien nos podía haber ahorrado" este problema "simplemente diciendo quite esto" a quien la ha diseñado así.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, Aznar restó importancia al asunto al recomendar "al que quiera ver la bandera republicana que la vea y el que no la quiera ver que no la vea". "A mí me da igual", llegó a comentar.

Sin embargo, apuntó que en el actual clima político con el desafío de independencia en Cataluña ya "tenemos bastantes problemas" y por eso sugirió que "alguien nos podía haber ahorrado esta polémica simplemente diciendo quite esto" de la camiseta.

Aznar añadió que, más allá de la polémica, lo "importante" sobre la Selección española de fútbol es que el próximo verano pueda ganar el Mundial que va a celebrarse en Rusia y deseó incluso que lo haga "con esa camiseta" que algunos critican por parecer republicana.

