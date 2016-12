EL GRUPO CRÍTICO DEL PP CONSIDERA QUE EL PARTIDO HA PERDIDO SU “IDENTIDAD” ANTE LA AUSENCIA DE “REFERENTES”

La red liberal conservadora Floridablanca, ideológicamente cercana al PP pero crítica con la dirección actual, considera que el partido liderado por Mariano Rajoy ha renunciado “voluntariamente” a su propia memoria, ha “condenado al olvido” a sus “referentes” y “ha asumido el relato de la izquierda” que atribuye un “invencible complejo de origen”.

Así se desprende del último editorial publicado por este 'think tank', una vez Aznar comunicó personalmente a Rajoy su renuncia a la presidencia de honor del PP y que, en consecuencia, no participará en el XVIII Congreso Nacional que la formación celebrará en Madrid del 10 al 12 de febrero.

“Ahora Aznar abandona la presidencia de honor del partido que él construyó tras una virulenta ola de críticas de sus dirigentes por tratar de salvar la coherencia y la trayectoria del partido cuando ni siquiera él era ya su presidente”, expone esta organización, que considera que la dirección del PP ha renunciado “voluntariamente a su propia memoria”.

Floridablanca recalca que la victoria de 1996 fue el resultado “de un ímprobo esfuerzo de integración, consistente en la construcción de un partido de centroderecha, moderno y abierto, que aglutinara a las distintas familias, hasta entonces dispersas, en un proyecto común frente a un socialismo que por entonces parecía imbatible”.

“LIDERAZGO” DE AZNAR

En este sentido, reconoce que el proceso que asumió Aznar “no fue fácil, ni fue breve”, pero dice que con su “liderazgo” lo impulsó y logró convocar “a todos los que se situaban a la derecha de la izquierda a una tarea ilusionante”. Floridablanca recuerda que este año se ha cumplido el vigésimo aniversario de la llegada del PP al Gobierno y este aniversario, sin embargo, ha sido “silencioso”.

Según este ‘think tank’, la decisión de Aznar de abandonar la presidencia de honor del partido “rompe de manera irrevocable la línea de continuidad entre lo que fue el Partido Popular y lo que se ha convertido hoy”.

“Si la memoria es la fuente de la identidad, si la conciencia de la propia historia es un anclaje fundamental sobre el que proyectar nuestra acción futura, ¿sobre qué puede construir su identidad política un partido que rechaza su propia memoria, su propia historia?”, se pregunta la organización que coordina Isabel Benjumea.

Según Floridablanca, “no solo los referentes propios han sido condenados al olvido, también los referentes teóricos son despreciados”. “Se ha desandado el camino de integración que llevó al éxito y el PP se ha embarcado en una huida hacia delante que no sabemos dónde terminará”, lamentan desde esta organización.

“Lo que sí sabemos es que por ese camino no irá ni en favor de la reconstrucción de la casa común del centroderecha ni de la elaboración de un ideario liberal conservador centrado en los retos de la sociedad española actual”, concluye.

