EL PP CONSIDERA "LÓGICO" NO CONVOCAR A PODEMOS AL PACTO ANTIYIHADISTA

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, considera "lógico" no convocar a Podemos a la reunión de este miércoles del Pacto Antiyihadista porque es un encuentro "de trabajo" al que no tiene sentido ir como observador.



Hernando subrayó en rueda de prensa que una cosa es ir a esas reuniones cuando tras un atentado se trata de hacer "más extensiva" la condena y de recibir la información sobre situación, y otra son reuniones "de trabajo".

"Sobre esto ya se advirtió", aseguró Hernando, argumentando además que si Podemos pudiera acudir a cualquier reunión en igualdad de condiciones con los demás no habría diferencia entre "ser observador, paseante o firmante". Subrayó que firmar el pacto implica un compromiso y nadie necesita que le miren "por un microscopio", por lo que no puede ser lo mismo haber suscrito el acuerdo que no.



