GARZÓN CONSIDERA LA IMPOSICIÓN DE LA MARCA ‘PODEMOS’ PARA LAS ELECCIONES “UNA ASPIRACIÓN LEGÍTIMA” PERO “PRECIPITADA”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, afirmó este martes que la imposición de la marca 'Podemos' para las convocatorias electorales de 2019 es una “aspiración legítima” de la formación morada, pero “precipitada”.



El dirigente de IU se expresó de esta manera en los pasillos del Congreso de los Diputados cuando se le preguntó por la idea de Pablo Iglesias de consultar a las bases del partido para que éstas decidan sobre si la organización política debe concurrir a las elecciones de 2019 con la marca ‘Podemos’ y de la mano de Izquierda Unida.

Garzón consideró “muy precipitado” que en la mesa de las negociaciones entre Podemos e IU para concurrir de manera conjunta a las citas electorales del año próximo esté ya el nombre y subrayó que lo relevante es hablar del programa político en el que fundamentar la coalición electoral.

Indicó no obstante que las negociaciones entre ambos partidos “van muy bien”, aunque “faltan muchas cosas por concretar”, y que el objetivo es establecer un acuerdo marco “que permita desplegar una alianza que vaya más allá” de Izquierda Unida y de Podemos. “Entendemos lo del sábado como una aspiración legítima y no nos vamos a meter ahí”, dijo Garzón en referencia al anuncio de Iglesias en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

Iglesias declaró ante los suyos que “Podemos es el principal significante del cambio” y el nombre del partido “debe estar visible en todos los procesos electorales en los que nos presentemos”. No obstante, especificó que “podrá haber algunas excepciones, especialmente en los municipios donde se han consolidado ‘gobiernos del cambio’” en los que participa Podemos junto a otras fuerzas políticas, como puede ser, por ejemplo, el caso del Ahora Madrid de Manuela Carmena.



