PODEMOS CONSIDERA “EVIDENTE” QUE CIFUENTES OBTUVO SU TÍTULO DE MÁSTER “POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS”

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, dijo este lunes que cada vez resulta más “evidente” que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obtuvo su título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos “por tráfico de influencias” y subrayó que la dirigente madrileña ni siquiera ha enseñado su trabajo de fin de máster.



En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, Echenique se hizo eco de la información que publica eldiario.es y que apunta que Cifuentes se habría matriculado en el Máster de Derecho Autonómico tres meses después de iniciarse las clases.

“Cada vez es más evidente que Cifuentes obtuvo ese título mediante tráfico de influencias, utilización privilegiada de su cargo o como queramos llamarlo”, denunció el dirigente de Podemos, quien criticó que la presidenta madrileña haya podido hacer uso de “vías a las que los estudiantes normales de máster no tienen acceso porque no son delegados del Gobierno o porque no son altos cargos del Partido Popular en Madrid”.

Echenique dijo a Cifuentes que “tendría muy fácil” desmentir la información sobre la falsificación de las notas de este título universitario enseñando “el trabajo de fin de máster, que aún no hemos visto”. Asimismo, afirmó que la dirigente del PP madrileño podrá ofrecer las explicaciones que considere oportunas en la comparecencia que tendrá lugar el miércoles en la Asamblea de Madrid.

También subrayó que “hay indicios” de que Cifuentes podría estar salpicada por la trama 'Lezo' y calificó de “vergüenza democrática” que el PP continúe defendiéndola, cuando “en cualquier país europeo” un dirigente político “habría dimitido” por esta misma circunstancia.

Pidió por todos estos motivos “responsabilidades” a Ciudadanos, que alcanzó un acuerdo de investidura con el PP madrileño. “Ciudadanos ha mentido una vez más” y tiene que dar explicaciones “por sostener en el Gobierno a un PP corrupto y mentiroso”, dijo.



