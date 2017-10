SÁNCHEZ CONSIDERA QUE LAS ELECCIONES CATALANAS CONSTRUIRÁN “UN NUEVO PACTO DE CONVIVENCIA”

Google Plus

- Carga contra Podemos por no “invocar el nombre de España”. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, centró su discurso tras la intervención de Cataluña por parte del Estado en la convocatoria de elecciones en Cataluña porque, a su juicio, servirá para caminar hacia “un nuevo pacto de convivencia” con una victoria “de los que no vamos contra nadie”.

Así se expresó el líder socialista durante la apertura del congreso del PSOE de Castilla-La Mancha, que se celebra este fin de semana en Toledo. Allí aseguró que “nadie ha hecho más contra el autogobierno de Cataluña que el secesionismo”, después de que el Gobierno publicara hoy el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su Ejecutivo.

Sobre su apoyo a la aplicación del 155, Sánchez zanjó que el núcleo duro del PSOE, encarnado por su ejecutiva federal, “nunca ha dudado” de la posición del partido, habiendo eliminado a última hora las enmiendas que moderaban su aplicación.

CRÍTICAS

Y es que “la historia de España se escribe a ratos con lágrimas y, a veces, con sonrisas”, sostuvo el líder socialista desde el atril. En esta línea, cargó contra “una izquierda” que “aún traga saliva cuando tiene que invocar el nombre de España”, al tiempo que aseguró que el PSOE no padece este complejo. “Al PSOE jamás le van a arrebatar ese derecho de invocar a España”, aseguró.

También cargó contra la progresía independentista porque “no hay nada que ver entre la izquierda internacionalista y el secesionismo”, al renunciar a valores como la universalidad o la solidaridad.

“Lo fundamental para la izquierda son las personas antes que los territorios”, apuntó Sánchez antes de pedir una introspección del país. “España debe mirar a su interior otra vez” para concluir, dijo, en un “pacto constitucional renovado que dé voz a los jóvenes”.

