CATALUÑA. NARBONA CONSIDERA QUE LOS MOSSOS “YA ESTÁN EJERCIENDO SU FUNCIÓN” Y CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DE INTERIOR

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, considera que los Mossos D’Esquadra “ya están ejerciendo su función” una vez que “ya han recibido las instrucciones correspondientes por parte del Ministerio del Interior”.



De esta manera se expresó, en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, cuando se le preguntó por la actuación de política autonómica ante las detenciones y registros en la jornada de ayer.

A su juicio, los Mossos son “compatibles con el papel que está jugando la Guardia Civil o están jugando las guardias urbanas” y, “el comportamiento de las fuerzas del orden intentando evidentemente que no se desborde la tensión”.

Para la presidenta del PSOE, “todos ellos son garantes de la libertad de expresión que sigue existiendo, otra cosa es que todo ello se encauce de acuerdo con la legalidad y, en este caso, con las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional”.

Por otra parte, Narbona recordó el apoyo del PSOE a la legalidad y apuntó que no tienen todavía posición adoptada sobre una posible aplicación del artículo 155, que recordó que es parte del ordenamiento constitucional, porque es una “medida que el Gobierno no ha adoptado”.

Cuando ese paso se produzca, Narbona apuntó que el PSOE ya se pronunciará, al tiempo que recordó que siguen defendiendo la legalidad y que las medidas se apliquen con “mesura y proporcionalidad”.

