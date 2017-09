CATALUÑA. DASTIS CONSIDERA “CONTUNDENTE” Y “PLENAMENTE SATISFACTORIA” LA RESPUESTA DE TRUMP A LOS INDEPENDENTISTAS

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró este miércoles que la respuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, al desafío independentista catalán fue “contundente” y “plenamente satisfactoria”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas, a su llegada al XXIX Seminario sobre Europa ‘Europa contra pronósticos”, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Carlos de Amberes en Madrid.

Lo hizo un día después de que Trump afirmara que “España es un gran país y tendría que permanecer unido” y recalcase que “sería una tontería” que el pueblo de Cataluña no se quedara en España, tras su reunión en la Casa Blanca con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El ministro hizo una valoración “muy positiva” del encuentro entre Trump y Rajoy tanto por el trato que recibió la delegación española como por la “amplitud” de cuestiones que se abordaron.

Al mismo tiempo, consideró “contundente” y “plenamente satisfactoria” la respuesta que Trump dio respecto del desafío independentista catalán.

Preguntado por si el respaldo de Trump sobre Cataluña puede ser contraproducente, indicó que con los índices de popularidad que el presidente estadounidense tiene en España “el riesgo está ahí”. No obstante, destacó que “peor sería que no se hubiera pronunciado” sobre esta cuestión.

Por último, subrayó que Trump verbalizó aquello que piensa la mayoría de líderes europeos y mundiales, “salvo alguna excepción”.

