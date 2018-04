CATALUÑA. DASTIS CONSIDERA QUE JORDI SÀNCHEZ NO ES UN CANDIDATO VIABLE POR TENER “CUESTIONES PENDIENTES” CON LA JUSTICIA

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, comentó este viernes que Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real (Madrid), no es un candidato viable para presidir la Generalitat de Cataluña porque cuenta con “cuestiones pendientes con la Justicia”.



Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en una rueda de prensa con su homólogo polaco, Jacek Czaputowicz, después de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya admitido a trámite la denuncia de Sànchez para que el Gobierno español le permita ejercer sus derechos como diputado.

Dastis dejó claro que “todo candidato que no esté en condiciones de ejercer su labor porque tenga cuestiones pendientes con la Justicia no nos parece adecuado”.

Subrayó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU “ha tomado nota” de la petición de Sànchez, lo que “no cambia la situación” de exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC)

Reconoció que este organismo de las Naciones Unidas “habla de respeto a la plenitud de los derechos políticos de Jordi Sànchez”, si bien explicó que el Pacto de Derechos Políticos establece que los derechos políticos “no pueden estar sometidos a restricciones injustificadas”. “La sentencia de un juez, como comprenderán, no es una restricción no justificada”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso