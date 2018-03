RIVERA CONSIDERA “BOCHORNOSA” LA ACTITUD DEL PSOE CON LAS VÍCTIMAS Y ABOGA POR MANTENER LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, consideró este viernes “bochornosa” la actitud que el PSOE mostró ayer en el debate sobre la prisión permanente revisable en el Congreso de los Diputados y afirmó su inclinación a mantener esta figura penal hasta conocer la resolución del Tribunal Constitucional ante el recurso presentado por los socialistas.



Así se pronunció Rivera, en declaraciones a los periodistas, durante su visita a las Fallas de Valencia. El presidente de Ciudadanos declinó hacer cualquier atisbo de autocrítica por el tono del debate que se produjo ayer en la Cámara Baja, puesto que su partido fue el “único” que “no crispó, no enfrentó, no arremetió contra las víctimas y no lo convirtió en partidista”.

Arremetió contra el PSOE, cuya actitud hacia los familiares de las víctimas presentes en el debate fue “bochornosa” al acusarlas de sentir “rencor” y buscar el “enfrentamiento”. “No es justo”, se lamentó.

Señaló que la aplicación del tercer grado penitenciario y la reincidencia de algunos criminales es el “principal problema” del sistema judicial en la actualidad y lamentó que en el PSOE se impusiera las “tesis de Ferraz” y no las de algunos socialistas que, dijo, apoyan la permanencia de la prisión permanente revisable.

Comentó que lo “sensato” hubiera sido afrontar el debate sobre la prisión permanente revisable cuando el Tribunal Constitucional hubiese resuelto el recurso del PSOE contra esta figura penal.

Rivera hizo esta crítica omitiendo que fue su partido el que rompió el consenso existente entre el resto de grupos para no debatir sobre la prisión permanente revisable hasta que el Constitucional se pronunciara, según han denunciado el PSOE y el PNV.

Hizo un alegato contra las “derogaciones en caliente” y reiteró que el PSOE “no es justo” con las víctimas, hasta el punto de espetar a Juan Carlos Campo, portavoz socialista en el debate de ayer, que “es muy fácil hablar cuando no te ha pasado una cosa de estas”.



