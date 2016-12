PODEMOS CONSIDERA UNA MERA “FOTO” EL ACUERDO DEL GOBIERNO Y EL PSOE CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

- Critica que no hayan contado con las organizaciones sociales. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, interpretó este miércoles que el acuerdo que ultiman el Gobierno y el PSOE para prohibir que se corte el suministro energético a las personas económicamente vulnerables es sólo una “foto porque sí” y negó no haber contestado a las propuestas del Ejecutivo sobre este tema.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias negó que el que Podemos haya quedado fuera del acuerdo sea por no haber contestado a las propuestas del Gobierno. “Le hemos contestado y propuesto medidas muy concretas y específicas”, aseguró, incluso para esclarecer responsabilidades en la muerte de la mujer de Reus que tuvo que encender velas al serle cortada la luz.

“Más colaboración no se puede ofrecer”, dijo, acusando al Gobierno de estar más preocupado por mantener las buenas relaciones de sus exministros en consejos de administración de grandes empresas que por los ciudadanos, y añadió que Podemos está dispuesto a dialogar pero no a hacerse “una foto porque sí”, sino para ser útiles y que se tomen medidas eficaces contra la pobreza energética. “Una cosa son las palabras y otra los hechos”, distinguió, concluyendo que en España sigue habiendo cortes de luz y "el Gobierno podía haber tomado medidas ya”.

El también diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral acusó por su parte al Gobierno de ignorar a las organizaciones sociales para firmar este acuerdo y de hablarlo sólo “con su aliado en el Parlamento, que es el PSOE”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso