EL CONGRESO TRAMITARÁ EN FEBRERO LA DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El Congreso de los Diputados tramitará en el mes de febrero la derogación de la prisión permanente revisable tras la toma en consideración en la Cámara de una proposición de ley, a iniciativa del PNV, de reforma de la ley orgánica del Código Penal que demandaba esta derogación.



El debate se producirá en la Comisión de Justicia del Congreso después de que el pasado mes de octubre el PP se quedara solo defendiendo ante la oposición la prisión permanente revisable.

En caso de ser derogada, no podría aplicarse al asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’, ni siquiera aunque la investigación de este crimen confirmara que hubo un delito de agresión sexual previa a la muerte de la joven.

Desde el 8 de noviembre el debate sobre esta derogación está en fase de enmiendas, que se ha ido ampliando en la Cámara y ahora podría sufrir más demora hasta llegar a la Comisión de Justicia. Por el momento, el debate se retomará el próximo 6 de febrero.

El Partido Popular sacó adelante en 2015, sin consenso, la prisión permanente revisable, una pena que supone que en delitos muy graves la prisión se revise a los 25 o 35 años. Si en esos años no se cumplen los requisitos para la puesta en libertad, se mantiene la cárcel de por vida.

La oposición compara esta pena con la cadena perpetua y considera que no tiene en cuenta la reinserción social del procesado.

El pasado mes de octubre sólo PP y UPN defendieron en la Cámara esta medida ante la proposición de ley del PNV que demanda su derogación. Ciudadanos se abstuvo y PSOE y Unidos Podemos votaron a favor de la derogación. La propia Inés Arrimadas señaló hoy en declaraciones en Onda Cero que “no la defendemos por las dudas procedimentales que plantea”.



