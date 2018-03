CS ASUME QUE EL CONGRESO SEGUIRÁ TRAMITANDO LA DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La dirección de Ciudadanos asume que el voto en contra del PSOE hará decaer el próximo jueves su enmienda y la del PP a la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanete revisable, de forma que el Congreso de los Diputados seguirá adelante con la tramitación de esa iniciativa.



Así lo reconocen en Ciudadanos después de que la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, confirmara en rueda de prensa que a pesar del dolor por el asesinato del pequeño Gabriel Ruiz los socialistas mantienen su oposición a esa figura penal, por lo que votarán en contra de las enmiendas de totalidad para permitir que la derogación prosiga su tramitación.

Ciudadanos insiste en que si sale adelante la derogación se volverá al anterior Código Penal, que tampoco resuelve los problemas del sistema, y que si se aprobara su enmienda sería ese texto con el que seguiría trabajando la ponencia de cara a endurecer el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios, donde ven el verdadero "agujero" que permite a peligrosos y reincidentes delincuentes salir a la calle mucho antes de haber cumplido sus penas. La sociedad, insistió Villegas, "debe tener armas para defenderse mejor" de determinados delitos.

La formación insiste en la necesidad de no "derogar en caliente" y, por tanto, no modificar la figura de la prisión permanente revisable antes de que el Tribunal Constitucional haya resuelto el recurso que en su día presentó el PSOE. En ese sentido, insisten en su llamamiento a los socialistas para que, en coherencia con su propia decisión de recurrir esa medida, no modifiquen la legislación hasta que el recurso se haya resuelto.

Villegas no quiso hacer ningún comentario sobre la investigación acerca del asesinato de Gabriel Ruiz y sobre cómo puede afectar a ese debate, y se limitó a pedir respeto por la tarea de los Cuerpos de Seguridad y por el proceso judicial sin formular "sentencias" desde los partidos políticos. Envió, eso sí, sus condolencias a la familia del pequeño.



