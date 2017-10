EL CONGRESO REPONDRÁ TODOS LOS PERMISOS A LOS JUECES Y LES AUMENTARÁ EL PERMISO DE PATERNIDAD

Google Plus

El Congreso repondrá a los jueces, fiscales y resto de funcionarios de la Administración de Justicia los permisos que se les quitaron en 2012 por la crisis económica, al tiempo que se les ampliará de dos a cuatro semanas el permiso de paternidad, como ya disfrutan el resto de empleados públicos.

Estas mejoras figuran en una proposición de ley del PP que el Pleno de la Cámara Baja admitió este martes a trámite con 262 votos favor, ninguno en contra y 71 abstenciones.

En el debate que tuvo lugar esta tarde, aunque con diversas críticas, PSOE, Ciudadanos y PNV anunciaron su apoyo a favor de la admisión a trámite de la proposición, mientras que Podemos informó de que se abstendría, con lo que la modificación será tramitada hasta su futura aprobación por los diputados.

La iniciativa de los populares es la ‘Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias’. Entre otras medidas, esta iniciativa permitirá a los jueces y otros funcionarios judiciales recuperar los tres días de permisos que se les quitaron en 2012 por la crisis económica, mientras el permiso de paternidad del que podrán disfrutar pasará de dos a cuatro semanas.

“MODIFICACIÓN NECESARIA”

En la defensa de la medida, María Jesús Moro, del PP, dijo que esta reforma era una “modificación necesaria” para reconocer el esfuerzo de los funcionarios judiciales durante los pasaos años de crisis económica. Además, indicó que de esta forma se plasma el “compromiso” del Gobierno con mejorar la situación de jueces , fiscales y los empleados públicos de los tribunales.

Por su parte, Marcial Gómez Balsera, de Ciudadanos, explicó que, aunque con esta proposición de ley se resuelven “errores” cometidos por el Ejecutivo, no se entendería que Podemos y otros partidos de izquierda votaran en contra, como destacó que hicieron la semana pasada con un cambio legal para mejorar el servicio de justicia gratuita.

Asimismo, Juan Carlos Campo, del PSOE, explicó que su partido apoyaría la admisión a trámite de la proposición de ley del PP, pero acusó a este partido de “ventajismo electoral” y “buenismo”, ya que de esta forma no se solventan los problemas de fondo de la Justicia.

En la misma línea, Eduardo Santos, de Podemos, anunció que su fuerza política se abstendría en la toma en consideración de la iniciativa, pero afirmó que el planteamiento de los populares era una “estafa”. Argumentó que el partido del Gobierno no afronta la falta de medios y personal de la Justicia, algo por lo que dijo los jueces y otros funcionarios están “absolutamente incómodos y hartos”.

