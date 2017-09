EL CONGRESO ACUERDA REFORMAR LA LEY DEL JURADO PARA ELIMINAR LAS TRABAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

El Pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad remitir al Senado la reforma legal que eliminará las trabas legales para que las personas con discapacidad puedan formar parte de un tribunal del jurado.

La modificación legislativa está plasmada en un dictamen que obtuvo en el Pleno un total de 343 votos a favor y ninguno en contra. La tramitación de la proposición de ley seguirá ahora en la Cámara Alta antes de su aprobación definitiva.

Durante la sesión de este jueves estuvieron presentes en el Congreso representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha promovido esta reforma legal. Así, estuvieron en la tribuna el presidente de esta entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, y su directora general, Pilar Villarino.

En el turno de intervenciones, los partidos coincidieron en la importancia de la unanimidad para aprobar este dictamen, que dará lugar a cambios en de la Ley de Jurado de 1995.

La mejora legal se plasmará en la corrección del artículo 8.5, referido a los “Requisitos para ser jurado”, donde se dice en la actualidad para ser miembro de un tribunal popular no hay que estar “afectado por discapacidad física o psíquica”.

"APTITUD SUFICIENTE"

Según lo pactado por los partidos, este artículo 8.5 indicará, cuando se apruebe la modificación legal, de que para ser jurado habrá que “contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función del jurado”. También que “las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido”.

En este sentido, Joan Baldoví, de Compromís, señaló que con esta iniciativa “se repara una anomalía”, puesto que a nadie se le ocurriría “que para ser diputado, juez o alcalde le dijeran que no tenía que tener una discapacidad física, intelectual o sensorial”.

ELOGIOS AL CERMI

Asimismo, Sofía Hernanz, del PSOE, agradeció al Cermi “su trabajo y reivindicación constante” y destacó la importancia de que esta mejora legal para eliminar las restricciones para ser jurado se apruebe por consenso de todos los partidos en “tiempos convulsos y de trinchera” en la política.

A su vez, Marcial Gómez, de Ciudadanos, se refirió a que las personas con discapacidad pidieron aprobar rápido esta reforma, postura que defendió, puesto que estos colectivos “tienen la urgencia propia de aquellos que están sufriendo una discriminación”.

Por último, Ignacio Tremiño, del PP, dio también las gracias al Cermi por “su trabajo y la defensa incansable de las personas con discapacidad”. Asimismo, se refirió a que en España, “a pesar de lo mucho que todavía tenemos que avanzar, estamos muy por delante de la mayoría de los países de nuestro entorno” en cuestiones como la accesibilidad o el empleo de personas con discapacidad.

