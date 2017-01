EL CONGRESO PUBLICA OFICIALMENTE LOS CAMBIOS DEL PSOE EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Google Plus

El Boletín Oficial de las Cortes publica este martes los cambios de representantes del Grupo Parlamentario Socialista en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Se trata de las bajas de las diputadas Sofía Hernanz y Susana Sumelzo, que no acataron la disciplina de voto y votaron contra la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y de Adriana Lastra, miembro de la Ejecutiva que lideraba Pedro Sánchez, que acató la decisión de la Comisión Gestora de abstenerse pero “por imperativo”.

Lastra y Hernanz -que también ha sido apartada de la dirección del grupo- han sido dadas de bajas como titulares de la Diputación Permanente, mientras que Sumelzo causa baja como suplente.

El boletín oficial también oficializa sus sustitutos, con las altas como titulares en la Diputación Permanente de los socialistas Ricardo Cortés, María Jesús Serrano, Antonio Trevín y Óscar Galeano (suplente).

En el apartado de altas se suma el sustituto de Pedro Sánchez en la Diputación Permanente, que desde que se oficializó el 29 de octubre la renuncia del ex secretario general del PSOE como diputado no había sido reemplazado en el órgano reducido que se hace cargo de las funciones del Congreso en periodos inhábiles.

