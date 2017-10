(AVANCE) CATALUÑA. EL PSOE LLEVA AL PLENO DEL CONGRESO LA INTERPELACIÓN A SÁENZ DE SANTAMARÍA POR LA ACTUACIÓN POLICIAL DEL 1-O

Google Plus

La interpelación urgente del PSOE a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se producirá en la sesión plenaria del próximo miércoles.



Al término de las preguntas en la sesión de control al Gobierno, todo apunta -según fuentes consultadas por Servimedia- que la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, subirá a la tribuna para exigir a Sáenz de Santamaría explicaciones sobre “las cargas policiales producidas el pasado 1 de octubre en Cataluña, que dejaron un balance de centenares de heridos”.

Esta interpelación es el primer paso que acometen los socialistas para responsabilizar a la vicepresidenta de las acciones políticas que propiciaron la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1-O. Desde el PSOE ya avanzaron que tras esta interpelación, presentarían para debate en los siguientes 7 días una moción consecuencia de interpelación urgente en la que se abogaría por la reprobación de Sáenz de Santamaría.

Esta iniciativa despertó alguna crítica en el seno del Grupo Parlamentario Socialista porque consideran que, ante el desafío independentista, no hay que distraer el debate contra el Gobierno sino enfocarlo en las autoridades catalanas que están vulnerando la ley.

Para que el PSOE pueda interpelar a la vicepresidenta han tenido que negociar con el PNV. El Reglamento del Congreso establece un reparto proporcional de interpelaciones a los miembros del Ejecutivo entre los grupos parlamentarios según el resultado electoral. Para la semana que viene, el cupo le correspondía al PNV.

Pero, según fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, el PNV acordó ayer, jueves, – omo ya han hecho en otras ocasiones- no hacer uso “aún” de esa “posibilidad que se había abierto” y no agotar todavía la interpelación que le corresponde por cada periodo de sesiones y posponer su oportunidad para otro espacio en este periodo que concluye en diciembre.

