EL CONGRESO PEDIRÁ AL GOBIERNO IMPULSAR LA CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

El Congreso de los Diputados aprobará este martes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para la celebración el 6 de diciembre de 2018 del cuadragésimo aniversario de la Constitución Española de 1978, a través de la promoción de actos de homenaje que permitan a los españoles “celebrar aquella fecha histórica y transmitir a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo”.

En esta proposición no de ley, apoyada por PSOE y Ciudadanos, el PP pide rendir homenaje a quienes hicieron posible que bajo el paraguas del texto constitucional, España “haya podido superar enfrentamientos, dificultades y conflictos y que hoy podamos presumir de ser una de las democracias más prósperas y asentadas de nuestro entorno”.

El diputado del PP Jesús Posada defendió en la tribuna que el 40 aniversario de la Carta Magna es la ocasión propicia para abogar por su “fortaleza”, así como para reivindicar el “consenso” que se alcanzó en aquel momento desde posiciones “muy dispares”.

Desde el PSOE, el parlamentario Gregorio Cámara explicó que su partido apoyará la iniciativa del PP aunque la vean “insuficiente”. Se refirió a la puesta en marcha de la Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico, a propuesta de los socialistas, en la que quieren abordar la reforma de la Carta Magna. “Disfrutamos todavía de una de las constituciones más avanzadas del mundo”, aunque consideró que “necesita ser reformada”.

La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular tiene lugar después de que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez acordaran iniciar dentro de seis meses una reforma de la Carta Magna en el Congreso de los Diputados como solución a la crisis catana, sobre la que el líder socialista descartó que vaya a incluir el derecho a la autodeterminación o la celebración de un referéndum pactado para la independencia.

“MODERNIZAR” LA CONSTITUCIÓN

Por su parte, José Manuel Villegas, de Ciudadanos, coincidió con el PSOE en la insuficiencia de esta iniciativa y aseguró que “no nos podemos quedar sólo en la celebración”, porque hace falta “actualizar” y “modernizar” el texto constitucional. Echó la vista atrás y ensalzó que las mujeres y hombres de 1978 fueran “valientes” para asentar las bases en la construcción de una Constitución que recogió los “anhelos de la democracia”.

Sin embargo, Manolo Monereo, de Unidos Podemos, dijo que “mitificar” e “idealizar” la Constitución es un “inmenso error”. Afirmó que durante el trámite de la Carta Magna y en la Transición “murieron más de 600 personas” y “hubo riesgos”. “Cuando se pacta con el PP uno debe saber con quién se está pactando”, apostilló.

Mikel Legarda, del PNV, también se opuso a esta iniciativa, al considerar que sería “redundante” con lo que se viene haciendo desde 1983, cuando se estableció la festividad anual del 6 de diciembre. Además, criticó la “tendencia centralizadora” del PP a la hora de interpretar la cuestión territorial “en perjuicio del autogobierno vasco”.

En nombre del PDECat, Jordi Xuclà consideró que “no hay nada que celebrar” porque “el consenso constitucional se rompió en Cataluña en julio de 2010”, con la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se hizo un “recorte” del Estatuto de Cataluña de 2006. “Para nosotros no hay encaje posible para una solución política de Cataluña a través de esta reforma constitucional de la que algunos de ustedes están hablando”, advirtió.

Por parte de Compromís, Ingasi Candela criticó que el PP traiga a debate al Congreso “un brindis al sol” cuando “está pactando a escondidas con el PSOE” una reforma de la misma “negando la participación” de otros partidos.

