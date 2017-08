EL CONGRESO PEDIRÁ QUE CATALÁ EXPLIQUE ALLÍ LA POSIBLE EXTRADICIÓN DE HAMZA YALÇIN

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados aprobará hoy que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezca en sesión extraordinaria en comisión para dar explicaciones sobre la posible extradición del periodista turco-sueco Hamza Yalçin, que ha solicitado Turquía tras ser detenido en España por una orden internacional expedida por dicho país.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, denunció que Hamza Yalçin tiene “la espada de Damocles” de ser extraditado a un país donde se ha despedido a numerosos periodistas y se ha encarcelado a 46.000 personas, por lo que pidió al Gobierno que no decrete la extradición en caso de que la apruebe la Audiencia Nacional.

Éste es, según dijo, “el que más nos angustia” de todos los puntos del pleno, porque el Parlamento podría quedarse “sin capacidad de respuesta” si el 11 de septiembre, fin del plazo, se le extradita fuera del período de sesiones. “Hay que tomar cartas en el asunto”, urgió.

Desde Unidos Podemos, Txema Guijarro añadió a esta urgencia la de que el 19 de agosto se detuvo a otro ciudadano, en este caso turco-alemán, y preguntó qué tipo de colaboración hay entre el Gobierno español y el turco desde la represión al supuesto golpe de Estado, tema que insinuó que no se trata porque no produce el “rédito político” que dan otros países, en obvia alusión a Venezuela. Puesto que si no se le extradita, se le estaría dando asilo, Guijarro cree que se daría un mensaje importante.

"ABUSO" DE LA EXTRADICIÓN

En nombre del PdeCat, Jordi Xuclá dijo que la pelota está en el tejado judicial, pero denunció el “abuso” del mecanismo de extradición de Interpol, que cree que hay que reformular. Eso sí, no ve sentido a pedir la comparecencia del ministro cuando aún ha de pronunciarse la Audiencia Nacional. En todo caso, anunció que votará a favor para que se debata en el Congreso este tema.

En el del PNV, Aitor Esteban coincidió en que el quid de la cuestión son las fórmulas de Interpol de busca y captura y su sistema de extradición. Y en la utilidad de que comparezca Catalá para debatir ese tema en el Congreso y porque en su opinión el ministro tiene margen para actuar.

Fernando Maura, portavoz de Exteriores de Ciudadanos, denunció también que Turquía está usando “de forma torticera” el mecanismo de extradición de Interpol “para perseguir a disidentes políticos”.

EJERCICIO DE SOBERANÍA

Juan Carlos Campo, en nombre del PSOE, invocó la extradición como ejercicio de soberanía y por eso reclamó la comparecencia, aunque para cuando se produzca no haya todavía decisión de la Audiencia. Recrimió al Gobierno de Tayip Erdogan sus purgas tras el intento de golpe de Estado

El diputado del PP y ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez recriminó la incoherencia de pedir la comparecencia de Catalá cuando se sabe que no podrá decir nada, mucho menos cuando la detención del periodista turco se ha ordenado por la Audiencia. Además, puntualizó a la oposición que el 11 de septiembre el plazo que termina es el que tiene Turquía para pedir la extradición .

Si los jueces aprobraran la petición de extradición, seguiría el proceso y sólo si un magistrado autoriza enviar al recluso a Turquía la pelota pasaría al terreno del ministro. Reconoció que el tema sobre Interpol es interesante, pero interpretó que no es eso lo que pretendía la oposición, sino la comparecencia del ministro con la coartada de una extradición sobre la que Catalá no puede decir nada.

