EL CONGRESO PEDIRÁ LA EQUIPARACIÓN SALARIAL DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL CON MOSSOS Y ERTZAINTZA

- Rechaza las conductas de “acoso” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Congreso de los Diputados pedirá este martes al Gobierno de Mariano Rajoy que incorpore a partir de los Presupuestos Generales de 2018 las partidas necesarias para resolver progresivamente “los desequilibrios retributivos” entre los sueldos de la Policía y la Guardia Civil con los de los cuerpos autonómicos.

El Grupo Parlamentario Popular decidió ampliar su proposición no de ley en apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil para añadir un nuevo punto en el que insta al Gobierno a ir equiparando los salarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.

El diputado popular José Antonio Martín Toledano pidió a la Cámara que apoye a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en el “cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”, argumentando que éste es “un deber de todo demócrata”. Este respaldo, dijo, también es “reconocer que hay que apostar por el incremento de su salarios” y que es “necesario equiparar” sus retribuciones con las de los cuerpos autonómicos.

“Ese es un compromiso que adquiere el Grupo Popular en apoyo al Gobierno desde los Presupuestos de 2018 y de forma progresiva”, expuso, al tiempo que denunció el “acoso” que han sufrido en Cataluña las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “No se puede tolerar, debemos condenarlo”, exigió el diputado del PP.

Se quejó, asimismo, de la “campaña desorbitada de mentiras” que a su juicio han hecho los responsables de la Generalitat con respecto a lo sucedido el 1-O. En este sentido, advirtió de que “situar en la diana a alguien es deshumanizarlo” y es “propio de regímenes fascistas y comunistas”. “La Guardia Civil y la Policía Nacional son muy queridas en Cataluña”, añadió.

Por parte del Grupo Socialista, que apoya la iniciativa, intervino el diputado Felipe Sicilia para expresar un apoyo cerrado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor de garantizar la seguridad y preservar la convivencia. Igualmente, dijo que su grupo no tiene “ningún reparo” en exigir responsabilidades ante cualquier actuación policial “incorrecta”.

“Somos conscientes de que en ocasiones se producen actuaciones policiales desproporcionadas y nuestra obligación es exigir responsabilidades políticas si las hubiese”, señaló, para a renglón seguido afear que otros grupos de la oposición prefieran quedarse con la imagen de los agentes actuando “con la fuerza” contra una manifestación.

En cambio, prosiguió, el PSOE “prefiere quedarse con imagen de los policías nacionales que han dado su vida”. En este punto, se dirigió directamente al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para reconocerle que su grupo tiene “muchas cuestiones que presentar sobre el dispositivo del 1-O” pero que no lo ha hecho aún “por responsabilidad” y para no utilizar “políticamente” lo ocurrido en Cataluña.

Pese a que Ciudadanos apoya esta iniciativa, el parlamentario Miguel Gutiérrez recriminó a Zoido su “actitud contemplativa” dentro de un Gobierno que “ha actuado tarde y mal”. En su opinión, este el “verdadero motivo” por el que el PP ha traído esta proposición al Congreso es para “intentar cubrir la acción del Gobierno durante estos días”.

Denunció que el Gobierno decidió destinar a 6.000 agentes en Cataluña y les dejó en una situación de “semiabandono, desprotección y desamparo”. Así las cosas, insistió en que la situación de los agentes se arreglará con “medidas concretas, eficaces y reales como la equiparación salarial que tan necesaria es”.

En nombre de ERC, Gabriel Rufián leyó desde la tribuna el informe del Departamento de Salud de la Generalitat según el cual hubo 991 personas “afectadas por la actuación” de la “Policía militar” durante la jornada del 1-O. “Hubo gente apaleada por órdenes de ustedes, simplemente por querer votar”, criticó.

“Aquí les esperamos con los brazos abiertos y un mensaje a la buena gente del pueblo español: los mismos que os mintieron con el Prestige, con Iraq, con el 11-M, con el Yak-42, con el rescate bancario, con las preferentes, con la Gürtel, con Rato, con Bárcenas y con 900 más os están mintiendo en torno a Cataluña”, aseguró.

Mikel Legarda, del PNV, simplemente participó para decir que “los británicos, que son gente práctica, tienen dicho respecto a las crisis, con bastante ironía y mucha verdad, que la primera medida para salir de un agujero es dejar de cavar”. Y, según su grupo, esta proposición “cava a manos llenas”.

Por parte de Unidos Podemos tomó la palabra Juan Antonio Delgado Ramos, que pidió un “compromiso claro” para que en tres años, “y no cuando haya dinero”, se produzca la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil y el resto de cuerpos policiales autonómicos.

Además, recomendó al PP que “coja a Piolín y metan a Rajoy y Puigdemont para que dialoguen y dialoguen hasta que se pongan de acuerdo”. “Y mándeles si quieren hasta Córcega” con tal de cumplir este propósito y hallar una solución política a la crisis abierta en Cataluña, demandó.

Feliu Guillaumes, del PDeCat, recordó los “cerca de 1.000 certificados médicos de gente que fue agredida” el 1-O. “’Ustedes siguen en Matrix y dicen que no ha pasado nada”, exclamó, al tiempo que hizo un juego de palabras para criticar con dureza que “al PP a ser franco no le gana nadie”.

El diputado de UPN Íñigo Alli puso el énfasis en que “los que desafían las leyes no pueden hacer ver que en España no se respetan los derechos de manifestación”. Reconoció que la imagen que ha proyectado España tras el 1-O “nos ha dañado”, pero remarcó que “quien ha provocado esto no es el Estado y la Policía está para mantener el orden público”.

Desde EH Bildu, Miren Beitialarrangoitia emplazó al Gobierno del PP a impulsar una investigación “independiente” de los sucesos de las últimas semanas, habida cuenta de que “las imágenes de brutalidad policial del 1-O han dado la vuelta al mundo suscitando todo tipo de reacciones de condena”.

