EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RECLAMA LA EXHUMACIÓN DE FRANCO Y SU TRASLADO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la proposición no de ley impulsada por el PSOE que reclama la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos.

La proposición se votó finalmente en sus propios términos, ya que el PSOE no aceptó las enmiendas presentadas por otros grupos, pero aún así obtuvo 198 votos a favor, solo 1 en contra y 140 abstenciones, entre ellas las del PP y la de ERC.

En el debate, el pasado martes, el portavoz socialista, Gregorio Cámara, denunció que el Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido la ley de memoria histórica "vigente pero vaciada" sin hacer "nada" para garantizar su aplicación.

Tras las palabras del socialista, la diputada del PP Alicia Sánchez-Camacho señaló que en su día “todos acordamos no hacer un uso partidista de nuestra historia” pero indicó que el PSOE ha roto ese acuerdo por segunda vez, la primera cuando aprobó la ley.

Sánchez-Camacho señaló que “hoy, más que nunca”, hay que reivindicar el pacto constitucional, y criticó que el diputado socialista, con su discurso en la tribuna, parecía que ostentaba "el patrimonio de la defensa de las víctimas franquistas” cuando “todos los gobiernos (UCD, PSOE y PP) han adoptado medidas” para la reparación de ese colectivo.

ERC tampoco comparte la iniciativa y su portavoz, Joan Tardà, denunció que es solo un "monumento al cinismo" porque los socialistas ven ahora interés en esa materia pero no cuando estaban en el Gobierno y aprobaron una ley que se quedaba corta en relación a las demandas de las víctimas del franquismo.

