EL CONGRESO DEBATIRÁ MAÑANA LA PRETENSIÓN DE ERC DE DESPENALIZAR LOS ULTRAJES A ESPAÑA

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana, martes, la toma en consideración, es decir, si empieza a tramitarla, de una proposición de ley de ERC para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.



En su exposición de motivos, ERC subraya que la libertad de expresión es "el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura".

De hecho, recuerda, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

"Una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión y tomar como ejemplo otros países de larga tradición democrática, como los Estados Unidos de América, en el que su derecho constitucional considera que la quema y otros actos de sacralización de la bandera norteamericana están protegidos, en tanto que se consideran muestras de libertad de expresión", apunta ERC.

Por ese motivo, considera que el Estado español "debería superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a Corona desde un concepto de sacralización de la imagen del rey y de su familia. No en vano, en los últimos años ha habido varios ejemplos en que se ha perseguido a personas, artistas o revistas satíricas por hacer uso de su libertad de expresión en tal sentido".

En ese punto, ERC recuerda el caso de la portada de la revista 'El Jueves' en 2007 con el entonces heredero de la Corona; la quema de la imagen del Rey -también en 2007- en Girona con razón de la visita del Monarca; la "persecución" al rapero Valtonyc por sus letras sobre la Monarquía, y la denuncia contra un concejal de Santa Coloma de Gramenet y activistas de la CUP y Arran "por quemar (supuestamente)" fotos del Rey en una manifestación el 11 de septiembre con motivo de la Diada Nacional de Cataluña.

"Estas actuaciones, más allá de las consideraciones éticas, morales o políticas que tenga cada cual, no debieran figurar en el Código Penal español, pues deberían ser consideradas como muestras de la libertad de expresión contemplada como derecho fundamental en la Constitución española", asegura ERC. Por ello, propone suprimir el apartado 3 del artículo 490 y los artículos 491 y 543 del Código Penal, que tipifican como delito las injurias a la Corona y los ultrajes a España.



