EL CONGRESO PIDE LA COMPARECENCIA DE COSPEDAL POR QUE UNA UNIDAD MILITAR CELEBRÓ EL 18 DE JULIO

Google Plus

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados aprobará este jueves pedir la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en una sesión extraordinaria de la comisión del ramo, para dar explicaciones por el hecho de que la unidad 61 de Valladolid celebró la efeméride del 18 de julio, aniversario del inicio de la Guerra Civil de 1936.

PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC anunciaron su apoyo a la proposición presentada por el PNV y el Grupo Mixto (PdeCAT), que defendieron respectivamente Mikel Legarda y Jordi Xuclá, quienes denunciaron que una efeméride celebra un acontecimiento importante y con esta se ha hecho “una preocupante banalización del mal” al hacer “apología de un golpe de Estado”, que no se soluciona con un simple tuit, como hizo Defensa desautorizando la celebración de Valladolid.

Desde ERC, Joan Tardà denunció la “normalización de las estupideces” y que “este señor (Franco) todavía manda mucho”. Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez reclamó que tendrá que haber depuración de responsabilidades porque “llamar efeméride a un suceso tan lamentable está fuera de todo lugar” y “esa barbaridad no se soluciona con un simple tuit”.

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montoro, suscribió que “ser demócrata es ser antifascista”, en tanto que la portavoz de Defensa del PSOE, Zaida Cantera, describió que la celebración de efemérides requiere la firma del jefe de unidad y apuntó que, si esto lo hubieran hecho un soldado, un suboficial o un oficial, estarían arrestados por falta grave, mientras que al ser un jefe de unidad se despachó como “un error”.

Por el contrario, el portavoz de Defensa del PP, Ricardo Tarno, contestó que el 18 de julio se viene celebrando desde hace 17 años y preguntó por qué otras veces el PSOE, los nacionalistas y el exjemad ahora diputado de Podemos José Julio Rodríguez no lo denunciaron. Se respondió atribuyéndolo a que los grupos de la oposición “estaban aburridos este verano y necesitaban llamar la atención”, pero reconoció que hay que modernizar las efemérides militares y por eso se le ha encargado hacerlo al Instituto de Cultura Militar.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso