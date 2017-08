EL CONGRESO RECHAZA LA COMPARECENCIA DE COSPEDAL PARA EXPLICAR EL VUELO DE DOS CAZAS SOBRE EL AEROPUERTO DE BILBAO

La Diputación Permamente del Congreso de los Diputados rechazó este jueves la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para dar cuenta por el sobrevuelo de dos cazas ‘Eurofighter’ sobre la pista central del aeropuerto de Bilbao al carecer esta petición de “ningun motivo de alarma” que la sostenga.

La petición, formulada por el PNV y ERC, será rechazada por el PP y Ciudadanos; contará con la abstención del PSOE y con el apoyo de Podemos y Bildu.

Por parte del PNV, el diputado Mikel Legarda lamentó que el pasado 25 de julio, a las 10.00 horas, dos cazas ‘Eurofighter’ causaron “gran alarma social” al hacer una “pasada rasante” sobre la pista central del aeropuerto de Bilbao en Loiu (Vizcaya), con una población de más de 50.000 habitantes y a pocos metros de núcleos urbanos.

Reprochó que no se hubiera emitido una nota de prensa informativa por parte del Ministerio de Defensa advirtiendo de posibles molestias a la población y que no se avisara a las autoridades locales competentes.

Esto le permitió comentar que en el caso de maniobras militares de este tipo “llueve sobre mojado” en el País Vasco, como quedó patente hace dos años cuando el PNV ya mostró su malestar por su desarrollo.

En el turno de fijación de posiciones, Marian Beitialarrangoitia (Bildu) adelantó el apoyo de su grupo a esta petición, al tiempo que denunció el carácter “amenazante” del Gobierno en determinadas cuestiones (Cataluña, condena del franquismo o lucha contra la corrupción) y su “falta de lealtad institucional” a la hora de no dar explicaciones en la Cámara Baja.

Por su parte, Miguel Gutiérrez (Cs) dijo no entender la urgencia de esta petición. Se apoyó en el hecho de que el vuelo de los ‘Eurofighter’ sólo fue recogida por ‘El Correo Vasco’ y por ‘La Vanguardia’ “en un pequeño breve”.

Esto le permitió comentar que “no hubo momento de alarma” en el hecho de que dos aviones realicen maniobras en territorio español”. Ironizó con el hecho de que es “absolutamente incomprensible traer este asunto que, como mucho, habrá alarmado a algún diputado, pero no a los bilbaínos y a los españoles”.

A su vez, Irene Montero (Podemos) afirmó que su grupo parlamentario apoyará la comparecencia de Cospedal en aras de la necesaria transparencia y rendición de cuentas de los miembros del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Zaida Cantera (PSOE) adelantó la abstención del PSOE y explicó que las maniobras militares son “normales” y “rutinarias”, ya que es necesario “facilitar el adecuado nivel de adiestramiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Por último, María Jesús Bonilla (PP) subrayó que una de las “misiones fundamentales” de las Fuerzas Armadas consiste en garantizar la soberanía e independencia de España, así como la integridad y seguridad de su territorio y de sus ciudadanos.

Para ello, comentó que es necesario que los miembros de las Fuerzas Armadas lleven a cabo maniobras y acciones de adiestramiento.

Enmarcó el vuelo de estos dos cazas en una “actuación rutinaria, con garantías” y dijo que el Gobierno cree en la transparecencia y en la labor de control de su acción, pero afirmó que “no hay ninguna razón que justifique la urgencia” la comparecencia de Cospedal por este asunto.

