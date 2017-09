EL PSOE LLEVA AL CONGRESO LA APROBACIÓN DE UN PLAN NACIONAL CONTRA AHOGAMIENTOS, TRAS AUMENTAR ESTE AÑO UN 37% LOS FALLECIDOS

El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, que se debatirá en breve en la Comisión de Medio Ambiente, para que el Gobierno elabore en el plazo máximo de 6 meses un Plan Nacional contra Ahogamientos que defina una estrategia común contra estos accidentes y permita financiar equipos, materiales, formación y planes de empleo en materia de salvamento y socorrismo.

Este plan, según la propuesta del PSOE que firma el diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia y a la que ha tenido acceso Servimedia, debe establecer los mínimos de formación para socorristas, así como las sanciones a aplicar cuando los bañistas cometan imprudencias, una de las principales causas de los ahogamientos.

Heredia señala que las cifras de fallecidos este año están siendo “dramáticas” porque, en los ocho primeros meses de 2017 hubo un total de 375 muertes por ahogamiento en España; 235 fallecieron en los meses de verano, hasta el 31 de agosto, lo que representa un 37% más que en el periodo estival de 2016.

En el mes de julio se registraron las cifras más altas, con 95 sucesos. Agosto fue el segundo mes más trágico, con 70 muertes (una media de 2,25 por día), según los datos que maneja el PSOE.

Además, la iniciativa socialista recoge que, según el Informe Nacional de Ahogamientos elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, en los meses estivales (junio, julio y agosto) se ahogaron 64 personas más que en el mismo período de 2016, y el número de personas ahogadas representa ya la mitad que el de los fallecidos en carretera en España.

El perfil de la persona ahogada en España es un hombre (80%), español (75%), de 35 o más años (71%), muerto en una playa (52%) o en cualquier otro espacio acuático sin vigilancia (89%).

El verano también ha sido el periodo con más rescates: 300 en tres meses, lo que supone el 80% de las 400 personas que han sido salvadas de una situación de peligro en el agua, según la Federación de Salvamento y Socorrismo.

En la iniciativa parlamentaria, el diputado del PSOE recuerda que los ayuntamientos tienen la competencia para decidir en qué puntos de su término municipal tiene que haber socorristas y dónde no, por lo que corren con este gasto y exigen la formación que consideran oportuna.

Sin embargo, apunta que muchos consistorios no tienen capacidad suficiente para contratar un socorrista en cada playa y reclaman una “mayor colaboración entre las administraciones públicas, especialmente en un verano como el actual, donde se ha disparado el número de personas ahogadas como consecuencia de la mayor afluencia de bañistas”.

En este marco, Heredia dice que los ayuntamientos pequeños, con pocos recursos, difícilmente pueden asumir el coste de mantener a los socorristas. Y al no contar con socorristas, es difícil controlar a los bañistas que acceden a zonas peligrosas, a quienes tienen actitudes temerarias o incluso a los que se sumergen habiendo consumido mucho alcohol.

El diputado socialista también apunta que actualmente no existe una regulación estatal que establezca unos “mínimos de formación para los socorristas, ni tampoco qué sanciones aplicar cuando los bañistas cometen imprudencias, una de las principales causas de los ahogamientos”.

A ello suma que, “en muchos casos, el sueldo de los socorristas es miserable, cobran apenas 800 euros por trabajar un elevado número de horas”.

Por ello, en la proposición, Heredia exige además al Gobierno que estudie también cómo dotar a los ayuntamientos de partidas extraordinarias en verano que permitan contribuir a sufragar todos estos costes, y no lo tengan que pagar sólo las Entidades Locales.

