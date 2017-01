ERC PIDE QUE EL CONGRESO ANALICE LAS NOTICIAS SOBRE EL REY JUAN CARLOS Y EL 'CASO PUJOL'

ERC ha pedido que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso analice las noticias publicadas por el diario 'El Mundo', según las cuales el sumario del 'caso Pujol' ha incorporado notas policiales que mencionan al Rey Juan Carlos y hablan de un supuesto trato de favor judicial a la familia del expresidente catalán.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, explicó este martes que su grupo parlamentario ha presentado en el registro de la Cámara Baja una petición para que se reúna la Comisión de Secretos Oficiales, con el fin de analizar las “noticias alarmantes” y “escandalosas” relacionadas con “altas instituciones” del Estado que han aparecido en prensa.

Tardà, aunque no citó al rey Juan Carlos ni al diario 'El Mundo', se refería al hecho de que este diario haya publicado que el instructor del 'caso Pujol' en la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, haya incluido en la causa notas policiales que hablan de contactos del CNI con la familia del expresidente autonómico. Estos contactos tendrían como fin que el entorno de Pujol tuviera mejor trato judicial a cambio de no hablar de la supuesta participación del rey Juan Carlos en la cuenta corriente 'Soleado', al parecer ligada a la 'trama Gürtel'.

En este sentido, en declaraciones en los pasillos del Parlamento, el portavoz de ERC dijo que espera que se reúna cuanto antes la Comisión de Secretos Oficiales lo antes posible y que “esta vez no veten a los republicanos”.

Por otro lado, anunció que ERC ha presentado una proposición no de ley, para se debata en la Comisión Constitucional del Congreso, “instando al Gobierno a prohibir cualquier pago de fondos reservados para encubrir la reputación de altas instituciones”.

“Tanto una medida como la otra, son de interés hoy”, manifestó.

