CS "CONGELA" EL ACUERDO EN PRESUPUESTOS HASTA LA DIMISIÓN DE BARREIRO

La dirección nacional de Ciudadanos considera "congelado" el acuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado hasta que la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro dimita como senadora del PP por su imputación en el 'caso Púnica'.



En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió en el acuerdo de investidura a apartar de sus cargos a los imputados por corrupción, y Barreiro ha sido llamada por el Tribunal Supremo a declarar como investigada en relación a esa trama.

Por tanto, concluyó, si Rajoy es "una persona de palabra tiene que apartarla" de su escaño en el Senado, y mientras no lo haga todo acuerdo con Ciudadanos queda "congelado", el primero de ellos el relacionado con los Presupuestos, porque "no nos fiamos de alguien que no cumple con sus pactos".

Ciudadanos considera "una cortina de humo" la respuesta del PP sobre las "salvedades" que el Tribunal de Cuentas ha hecho de la fiscalización de sus cuentas, y acusa al partido liderado por Rajoy de querer "mezclar" cosas para confundir a la opinión pública.

La realidad, agregó, es que Rajoy estuvo "semanas arrastrando los pies" cuando Ciudadanos condicionó la investidura en Murcia al relevo del candidato del PP, imputado en un caso de corrupción, y ahora tiene la oportunidad de no dar "el espectáculo" de intentar "defender lo indefendible" en el caso de Barreiro.



