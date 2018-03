EL PSOE DENUNCIA QUE CS BUSCA “LA FOTO” Y “CONFRONTAR TERRITORIOS” CON SU ABANDONO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, cargó este martes contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por la decisión de abandonar la comisión parlamentaria que estudia el modelo territorial impulsada por los socialistas para realizar un análisis previo a la futura reforma de la Constitución.



“El señor Rivera tendrá que explicar con seriedad por qué se retira”, dijo Robles en los pasillos del Congreso, minutos después de que Rivera confirmara el abondono. Fuentes del Grupo Socialista indicaron que Rivera busca “confrontar territorios” con sus peticiones de comparecencias.

“Creo que buscaba un protagonismo, él siempre se mueve por protagonismo y por tener presencia y por fotos. En este caso concreto, se ha dado cuenta de la que la comisión hace un trabajo serio, riguroso, jurídico, y ahí es verdad que con esos parámetros de seriedad y de rigor Cs no se sabe mover bien”, explicó Robles.

En este términos, Robles dijo que es “lamentable” este abandono “sin dar ninguna razón mas que razones puramente anecdóticas, que no se corresponden con la realidad” y, a la vez, “incumpla algo que es tan importante en un partido como Cs que aspira a gobernar”, como a su juicio es “a negarse a examinar lo que es el estudio de una reforma constitucional y de poner las bases para que nuestra Constitución salga mucho más fortalecida y sea una Constitución dentro del ámbito de la Europa del siglo XXI”.

En una intervención ante los parlamentarios de Cs, Rivera justificó esta decisión por el “sectarismo” de la dirección que preside Pedro Sánchez. Señaló que esta comisión "empezó mal y va a acabar peor" porque la dirección del PSOE está demostrando que su objetivo al impulsarla no era analizar una posible reforma de la Constitución sino "construir un relato partidista" para intentar legitimar su posición ante una "crisis interna".

Aseguró que si el PSOE "de verdad quiere" una reforma de la Constitución para garantizar derechos sociales, aclarar las competencias, suprimir aforamientos y modificar el Senado, Ciudadanos "estará ahí" para trabajar, pero no para "legitimar la nación de naciones" ni otro tipo de "ocurrencias" de Pedro Sánchez.

La comisión territorial saltó este martes a la actualidad política después de que Ciudadanos denunciase el veto del PSOE y el PP a que comparezcan, como habían pedido, Alfonso Guerra, José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Juan José Laborda.

Preguntado por esta cuestión, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, criticó que Ciudadanos busque excusas “tan peregrinas” para levantarse de la comisión y aseguró que quieren que comparezcan para “expresar su modelo territorial”.

Tras sorprenderse por la postura de Ciudadanos -en unas declaraciones antes de que Rivera confirmara el abandono de este foro-, Hernando dijo que están “en su legítimo derecho de colocarse al lado de ERC y del PNV en esa comisión” pero que eso “sería un error”.

Para CS, el veto de la dirección del PSOE a esos históricos socialistas demuestra, aseguró Rivera, que "no escuchan ni a los suyos". "El sectarismo no puede apoderarse del Parlamento", sentenció el presidente de CS, que alertó además de que su partido rechaza "la nación de naciones" de Sánchez y aboga por la "nación de ciudadanos" que prefieren también esos socialistas constitucionalistas.

Mientras, desde el PSOE reconocen que no puede “venir a comparecer todo el mundo” que estaba solicitado por los partidos porque el calendario llevaría hasta enero de 2020 y que, en ese ajuste, “no podemos llamar a todos los exaltos cargos a comparecer”.

Robles apuntó que acudirán a la comisión los actuales presidentes autonómicos, los expresidentes del Gobierno y que concluirán con la comparecencia del actual jefe del Ejecutivo español.



