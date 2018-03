EL PDECAT CONFÍA EN QUE JORDI TURULL SEA INVESTIDO HOY NUEVO PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Google Plus

El senador del PDECat Josep Lluís Cleries confió este jueves en que el exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull sea investido esta tarde como el “131 president de la Generalitat” en la ‘investidura exprés’ que ha convocado el president del Parlament, Roger Torrent, a las 17.00 horas.



El senador convergente se expresó de esta manera en la comisión que se desarrolla en la Cámara Alta para hacer un seguimiento de la aplicación por parte del Gobierno del artículo 155 en Cataluña.

Recordó que “cuatro personas inocentes” continúan en prisión y reclamó la libertad a los “presos políticos”, al tiempo que demandó para los independentistas el mismo respeto que ellos tienen a los presidentes españoles. “Sin respeto a las urnas no hay ni Estado de derecho ni democracia”, destacó sobre las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, cuyo resultado el Ejecutivo “no ha aceptado”.

Lamentó que ni Carles Puigdemont ni Jordi Sánchez hayan podido ser investidos en el Parlament y esperó que Jordi Turull sí pueda dar este paso. “Esperemos que el Gobierno sepa respetar la democracia y espero que Turull sea el 131 president de la Generalitat”.

Cargó contra el Gobierno de Mariano Rajoy, del que dijo que estará “muy vigilante” con todo lo que suceda en el Parlamento de Cataluña y consideró que la “espada de Damócles” de Jordi Turull es que está en libertad condicional. Además, criticó que este viernes el Tribunal Supremo notifique el auto de procesamiento a todas las partes personadas en la causa que instruye en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Esta causa, declaró el senador del PDECat, fue calificada de “compleja por el mismo juez” Pablo Llarena “y de golpe y porrazo la complejidad ha acabado”. “Estas casualidades nos extrañan muchísimo”, dijo sobre la citación en el Supremo de este viernes.

Subrayó que el Gobierno, con la aplicación del precepto constitucional del 155, se ha convertido en un “okupa” de las instituciones catalanas y se trata de “una anomalía disfrazada de democracia”. Dijo que el Ejecutivo está desarrollando un “abuso de poder” en Cataluña y les pidió que “cuanto antes, se marchen”.

Por su parte, Miguel Ángel Estradé de ERC defendió que Torrent ha actuado de acuerdo “con la voluntad de la mayoría y haciendo un uso correcto del Reglamento y de la ley de Presidencia” de Cataluña y añadió que, si no puede hacer más, es porque existen “presos políticos”.

Destacó que desde que se aplicó el 155 en Cataluña han decaído nueve proyectos de ley y 61 proposiciones no de ley y el territorio catalán es actualmente “un país ocupado” que necesita recuperar el autogobierno.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso