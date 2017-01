DASTIS CONFÍA EN QUE TRUMP CAMBIE SU OPINIÓN SOBRE LA UE Y LA OTAN CUANDO CONOZCA CÓMO FUNCIONAN

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, mostró hoy su confianza en que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, modifique su opinión sobre la UE y la OTAN según vaya participando en sus trabajos y conociendo sus procedimientos.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, después de que Trump haya vertido críticas a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica en varias entrevistas a medios de comunicación europeos.

“En la medida en que Trump vaya conociendo la UE y la OTAN desde dentro y participando en sus trabajos espero que cambie de opinión. Vamos a esperar”, comentó.

El presidente electo de EEUU también ha dejado claro que tras el ‘Brexit’ otros Estados miembros seguirán el ejemplo británico. Ante estas palabras, Dastis dijo que “creo que no va a ser así. El tiempo lo dirá pero estoy absolutamente convencido de que no va a ser así”. Al mismo tiempo, afirmó que espera que el caso del Reino Unido sea “aislado”.

PRUDENCIA CON EL 'BREXIT'

De hecho, destacó que en aquellos países tradicionalmente euroescépticos se ha producido un “repunte” del apoyo al proyecto comunitario.

Ante las amenazas procedentes del Reino Unido de convertirse en un paraíso fiscal tras el ‘Brexit’, Dastis llamó a la prudencia y recordó que las negociaciones para su concreción todavía no se han iniciado.

La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE también incorpora en su agenda la situación en Oriente Próximo. En este ámbito, Dastis dejó claro que el objetivo de la Unión Europea es “llevar la paz y la estabilidad” y “acabar con los conflictos” en la región.

