RAJOY, SOBRE LA CONFERENCIA DE PUIGDEMONT EN BRUSELAS: “LE HAN DADO EL TRATO QUE SE MERECÍA”

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, sentenció este martes que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, está recibiendo el trato que se merece en su visita al Parlamento Europeo, donde hoy pronuncia una conferencia sin previsión de que ninguna autoridad comunitaria esté presente en el acto.

Rajoy se pronunció en estos términos al participar en el Casino de Madrid el Foro ABC-Deloitte, preguntado por si el Gobierno español se ha movilizado de alguna manera para evitar la presencia de autoridades europeas en esta charla en Bruselas.

“El señor Puigdemont fue a una sala del Parlamento, tiene perfecto derecho a ir, y dio una conferencia que realmente no sé si la dio o no”, expuso Rajoy, que seguidamente dijo que “no tiene ningún sentido realmente”. “Lo que es evidente es que le han dado el trato que se merecía”, enfatizó.

Ante el desafío catalán, subrayó que “el imperio de la ley tiene que estar vigente siempre”. “Se han tomado muchas decisiones en los últimos tiempos en Cataluña que van contra la ley y todas sin excepción las ha recurrido el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y en todos los casos sin excepción el TC le ha dado razón al Gobierno que yo presido”, apuntó.

Por último, aseguró que “nunca” permitirá que se rompa la unidad de España o que se liquide la soberanía nacional y el principio de igualdad. “Eso no se va a producir por mi parte porque no quiero y por una razón que se entiende muy bien, que es que no puedo”, zanjó.

