CATALUÑA. EL GOBIERNO AVISA DE QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL RECHAZARÁ LA INDEPENDENCIA POR SER “UN LÍO DE PRIMERA MAGNITUD”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este lunes que la comunidad internacional rechazaría una declaración unilateral de independencia de Cataluña porque supondría para Europa “un lío de primera magnitud” y eso haría que no tuviera “ningún efecto político y jurídico”.

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte se pronunció en estos términos en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, después de que la Generalitat de Cataluña anunciase anoche que el ‘sí’ a la independencia ganó el referéndum convocado este 1 de octubre en Cataluña con 2.020.144 votos a favor de un total de 2.262.424 de papeletas depositadas en las urnas.

“Lo que me parece importante es que nadie dice que lo de ayer no fue otra cosa que un simulacro”, sentenció Méndez de Vigo, para acto seguido valorar que lo de ayer “no era más que un acto de un plan que comenzó perpetrándose el 6 y el 7 de septiembre y que va a terminar con esa declaración unilateral de independencia”.

Se refirió así a que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció ayer que "en los próximos días" trasladará al Parlamento autonómico el resultado del referéndum ilegal de independencia de este 1 de octubre con el propósito de declarar la independencia de acuerdo a la Ley de Transitoriedad, que fue suspendida hace semanas por el Tribunal Constitucional.

A este respecto, dejó claro que “no basta” con que un Parlamento, en este caso autonómico, decida “por sí y ante sí declararse independiente”. “Al final, lo necesario es que lo reconozca la comunidad internacional” y si no lo hace “no tiene ningún efecto político y jurídico”. “Y creo que no estamos ahí, creo que la comunidad internacional no reconocerá esa declaración unilateral y estoy seguro de que la Unión Europea no lo hará”, dijo.

“¡Esto supondría un lío de primera magnitud!”, exclamó, antes de defender que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “dejó bien claro lo que iba a pasar” a partir de ahora. Recordó que Rajoy dijo que convocaría a las fuerzas parlamentarias y que comparecería en el Congreso ante un “tema de Estado” en el que el Gobierno no tiene toda la “responsabilidad”.

Por último, Méndez de Vigo reafirmó que el gabinete de Rajoy “jamás ha cerrado la puerta al diálogo” con los responsables de la Generalitat de Cataluña, aunque hizo especial hincapié en que “la condición previa” es que “volvamos a la normalidad institucional”.

