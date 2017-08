LA COMUNIDAD ATENDIÓ EN 2016 A 8.826 MADRES Y MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, MÁS DEL DOBLE QUE EL AÑO ANTERIOR

Google Plus

La Comunidad de Madrid atendió en 2016 a 8.826 madres y menores en riesgo de exclusión social, más del doble que el año anterior, cuando fueron 3.931, según anunció este viernes el consejero de Asuntos Sociales y Familia, Carlos Izquierdo.

Izquierdo aportó estos datos durante una visita a la residencia 'Mater Admirabilis' del municipio de Pozuelo de Alarcón, gestionada por la Congregación de la Virgen Dolorosa y beneficiada por la Red Madre, una convocatoria de subvenciones de la Comunidad a entidades que trabajan con madres y gestantes en situación de vulnerabilidad para desarrollar proyectos de apoyo y atención a mujeres y sus hijos en situación de vulnerabilidad.

Este centro cuenta con 44 plazas, ofrece alojamiento y manutención a madres e hijos de las mismas en riesgo de exclusión, además de apoyo emocional, y asesoramiento legal y psicológico. El centro dispone de guardería con monitoras para los más pequeños. También realizan actividades lúdicas.

Izquierdo señaló tras la visita que en este centro "se realiza una labor que resulta esencial para aquellas personas que no han tenido oportunidades en la vida y que no disponen recursos económicos y de redes sociales de apoyo, peor que buscan una salida, un empleo, y un futuro mejor para sus hijos".

"He visto la felicidad de las madres, a los chavales corretear, disfrutar de la piscina... en definitiva, disfrutar de una vida normalizada y sobre todo que las madres, en un futuro, puedan salir adelante", apuntó.

Destacó que, actualmente, la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo "muy importante con todos los colectivos que lo están pasando mal". "Jamás se ha hecho un esfuerzo como se está haciendo ahora. Somos un Gobierno social, queremos tener una comunidad equilibrada, tanto territorialmente como socialmente".

