CATALUÑA. COMPROMÍS PIDE "VALENTÍA" A RAJOY PARA ESTUDIAR EN SEPTIEMBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Compromís ha pedido "valentía" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para unirse en septiembre al estudio sobre la reforma de la Constitución que quiere impulsar el PSOE sin esperar al 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum independentista.

El diputado de Compromís Enric Bataller respondió este miércoles en un comunicado a la negativa de Rajoy a sumarse a esa posibilidad antes del 1 de octubre, y cargó también contra los argumentos esgrimidos por el PP para mantener su "inmovilismo".

Compromís considera que el grupo de trabajo del que hablan los socialistas debe contar con la representación del PDECat y de "todos los partidos implicados en la redefinición territorial".

La formación considera que Rajoy debe demostrar "valentía" para responder a las demandas del pueblo de Cataluña y no "apalancarse en la parálisis política".

Con la petición de esperar al 1 de octubre, dicen desde Compromís, Rajoy "demuestra una vez más su nulo interés por resolver el conflicto y atender a la reforma constitucional". "No podemos tolerar que el presidente del Gobierno siga asentado en el inmovilismo y en la detención de cargos públicos, mientras rechaza alternativas de negociación".

La formación insiste en la necesidad de esa reforma de la Constitución para incluir "el innegable carácter plurinacional del Estado", y en ese sentido cargan contra el portavoz del PP, Rafael Hernando, por decir que España no ha sido nunca una nación de naciones.

