CATALUÑA. COMPROMÍS SE SUMA A LA COMISIÓN TERRITORIAL PARA NO ESTAR "AUSENTES" DEL DEBATE Y LAS PROPUESTAS

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, anunció este miércoles su presencia en la comisión de diálogo sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE, por entender que, a pesar de las discrepancias, la voz de los valencianos a los que representa no puede estar ausente de ese debate.

La comisión, constituida este miércoles, estaba formaba inicialmente solo por los representantes del PP, del PSOE y de Ciudadanos y con la ausencia de Unidos Podemos y de los nacionalistas vascos y catalanes.

Sin embargo, Baldoví acudió a la constitución de la comisión y anunció su presencia en los trabajos por no querer que se tome ninguna decisión en ese ámbito sin que está presente la voz de los valencianos a los que representa su partido.

"Siempre hay que tender todos los puentes, no hay que volar ninguno", dijo, y por ello Compromís entiende que no se tendría que haber aplicado el artículo 155 de la Constitución y discrepa de las decisiones del Gobierno en ese sentido, pero considera que en un debate sobre el modelo territorial "no podemos estar ausentes".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso